Henk de Jong en Cambuur per direct uit elkaar vanwege medische redenen

Donderdag, 20 oktober 2022 om 14:10 • Wessel Antes • Laatste update: 14:55

Henk de Jong stapt per direct op als trainer van SC Cambuur. Medische redenen dwingen de trainer om te stoppen met deze functie. De 58-jarige oefenmeester keerde deze zomer nog terug van eerdere absentie, maar heeft na doktersadvies besloten om zijn taken neer te leggen.

De Jong wil zich de komende periode volledig richten op zijn herstel en verzoekt iedereen dan ook vriendelijk om hem eerst zoveel mogelijk rust te gunnen. De verwachting is dat hij op termijn wel terugkeert bij Cambuur in een andere functie. In maart van dit jaar werd een cyste ontdekt in het hoofd van de oefenmeester, waardoor hij lange tijd ontbrak. De Jong was sinds 2019 hoofdtrainer bij Cambuur, waar hij ook tussen 2010 en 2016 al werkzaam was in verschillende rollen.

Via de clubwebsite van Cambuur reageert De Jong op zijn besluit. “Voor veel mensen zal dit nieuws misschien als een verrassing komen, maar het is een besluit waar je natuurlijk lang en goed over nadenkt. Uiteindelijk is gezondheid het allerbelangrijkste en wat ik misschien nog wel belangrijker vindt is mijn verplichting richting de club, staf, spelers en supporters. We hebben er alles aan gedaan en geprobeerd, maar je moet ook eerlijk zijn en dit is gezien de situatie het beste voor iedereen."

De Jong gaat verder. "Als hoofdtrainer van een Eredivisieclub krijg je geen tijd om volledig te herstellen en daar ga ik nu echt goed de tijd voor nemen. Daarna gaan we kijken wat de toekomst brengt, waarbij een andere rol binnen SC Cambuur zeker tot de mogelijkheden behoort.” Voorlopig worden de taken van De Jong overgenomen door assistent-trainers Pascal Bosschaart en Martijn Barto. Cambuur gaat nog wel op zoek naar een opvolger van de populaire trainer.