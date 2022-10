‘Ryan Gravenberch wordt een van de beste middenvelders ter wereld’

Donderdag, 20 oktober 2022 om 14:45 • Wessel Antes • Laatste update: 15:16

Julian Nagelsmann koos er woensdagavond ook in de DFB-Pokal voor om Ryan Gravenberch negentig minuten op de bank te houden bij Bayern München. De negentienjarige middenvelder heeft moeite met zijn reserverol, maar trainer Julian Nagelsmann zegt in gesprek met Sky dat hij nog altijd alle vertrouwen heeft in Gravenberch. De Duitser denkt zelfs dat hij een van de beste middenvelders ter wereld gaat worden.

Bayern won woensdag vrij eenvoudig op bezoek bij Augsburg in het Duitse bekertoernooi (2-5). Hoewel Gravenberch zich onlangs uitsprak over zijn rol als reservespeler, moest hij wederom de gehele wedstrijd toekijken. Nagelsmann zegt dat er geen problemen spelen tussen hem en de middenvelder. “Met Ryan hebben we twee dagen geleden een goed gesprek gehad. Ik heb hem nogmaals duidelijk gemaakt wat het verschil is met zijn rol vorig jaar, toen hij altijd vanaf het begin speelde. Het is gewoon een heel andere benadering.”

Nagelsmann begrijpt dat Gravenberch teleurgesteld is. “Natuurlijk is hij verdrietig dat hij niet veel speelt, maar hij is helemaal niet gefrustreerd of overstuur. Hij is een heel fijne jongen die zich zal blijven ontwikkelen. Ik heb hem gezegd: hij wordt een van de beste middenvelders ter wereld. Daar zet ik me voor in. Hij hoeft maar een paar schroeven aan te draaien en hij zal zelf ook draaien.”

Sinds zijn transfer van Ajax naar Bayern kwam Gravenberch in elf wedstrijden in actie, maar de middenvelder speelde daarin slechts 351 minuten. Het lijkt erop dat de elfvoudig international ook in de komende maand, richting het WK in Qatar, niet op veel speeltijd hoeft te rekenen. Tijdens de vorige interlandperiode zat de Bayern-middenvelder bij Jong Oranje, terwijl Ajax-middenvelder Kenneth Taylor wel werd opgeroepen. Door blessures van Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong mocht Gravenberch zich uiteindelijk nog melden in Zeist.