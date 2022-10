Nijhuis en assistent hebben hoofdrol in bekerzege NEC op Fortuna Sittard

Woensdag, 19 oktober 2022 om 22:56 • Wessel Antes • Laatste update: 23:37

NEC heeft zich woensdagavond geplaatst voor de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker ten koste van Fortuna Sittard: 3-2. De Nijmegenaren hadden daarbij wel de hulp nodig van Bas Nijhuis, die in de 65ste minuut een hoofdrol op zich nam door een rode kaart voor Calvin Verdonk onterecht in te trekken. Tien minuten later werd Pedro Marques de matchwinner met een doelpunt uit een heerlijke aanval.

Bij NEC gaf Rogier Meijer vanavond een aantal nieuwe namen de kans. De oefenmeester koos voor een 5-3-2 formatie, met keeper Mattijs Branderhorst als vervanger van Jasper Cillessen. Achterin maakte Philippe Sandler vanavond zijn eerste minuten voor de Gelderse club, terwijl voorin Marques op een basisplaats kon rekenen. Bij Fortuna gaf trainer Julio Velázquez rust aan onder meer Oguzhan Özyakup en Burak Yilmaz, waardoor Feyenoord-huurling Cole Bassett en Paul Gladon aan de aftrap stonden.

Na elf minuten kwamen de bezoekers al op voorsprong in het Goffertstadion. Uitgerekend Bassett, die tot nu toe nauwelijks op speelminuten kon rekenen bij Fortuna, mocht het laatste zetje geven waardoor Branderhorst verschalkt werd: 0-1. Vlak daarna leek NEC langszij te komen via Magnus Mattson, maar zijn teamgenoot Mikkel Duelund stond in aanloop naar de treffer buitenspel. In de 35ste minuut viel alsnog de gelijkmaker toen Ximo Navarro de bal op ongelukkige wijze achter zijn eigen keeper Yannick van Osch liep.

Sandler werd vervolgens, zoals vooraf afgesproken was, al voor rust naar de kant gehaald. Souffian El Karouani kwam als vervanger in de ploeg, waardoor Verdonk naar het centrum werd verwezen. De jarige El Karouani (22) schoot NEC na rust vanuit een moeilijke hoek op uiterst knappe wijze op voorsprong: 2-1. Met Ozyakup en Yilmaz als invallers kwam Fortuna een kwartier later langszij. Rodrigo Guth, die vorig jaar nog op huurbasis voor NEC Speelde, verwerkte een kans in de rebound razendsnel tot een doelpunt.

In de 65ste minuut kreeg Verdonk een rode kaart te zien voor het neerhalen van een doorgebroken speler, maar deze beslissing werd al snel teruggedraaid omdat Rémy Vita buitenspel zou hebben gestaan. Dat was echter absoluut niet het geval, zo was in de herhaling te zien. Scheidsrechter Nijhuis en zijn assistent zaten er dus naast, maar er was geen VAR aanwezig in Nijmegen om in te grijpen.

Een kwartier voor tijd werd Marques, die tot dan toe een slechte wedstrijd speelde, de matchwinner door een heerlijke aanval met onder andere een hakje van Oussama Tannane achter Van Osch te werken. Yilmaz verzuimde in de absolute slotfase de 3-3 te maken uit een bizar grote mogelijkheid, waardoor NEC verder bekert. Fortuna keert daarentegen met veel chagrijn huiswaarts. Het zal de komende dagen nog vaak gaan over de foutieve beslissing van Nijhuis en zijn assistent in Sittard.