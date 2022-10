Bayern heeft Ryan Gravenberch zelfs in doelpuntrijk bekerduel niet nodig

Woensdag, 19 oktober 2022 om 22:41 • Mart van Mourik

Bayern München heeft zich woensdagavond geplaatst voor de achtste finales van de DFB Pokal. Op bezoek bij FC Augsburg was de ploeg van trainer Julian Nagelsmann met 2-5 een maat te groot. Eric Maxim Choupo-Moting was tweemaal trefzeker namens der Rekordmeister; Joshua Kimmich, Jamal Musiala en Alphonso Davies verzorgden de rest van de Beierse doelpuntenproductie.

Matthijs de Ligt kon rekenen op een basisplek en stond links in het centrum van de verdediging geposteerd. Noussair Mazraoui raakte geblesseerd aan zijn hamstring in het duel met SC Freiburg (5-0 winst) en zat niet bij de wedstrijdselectie, terwijl Ryan Gravenberch net als afgelopen weekend negentig minuten lang op de bank bleef. Aan de overzijde was er, zoals gebruikelijk een plaats in de basis voor aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw. De Nederlander zag zijn ploeg dapper aan de wedstrijd beginnen en zelfs de openingstreffer maken.

Augsburg komt op 1-0 ??

Mads Valentin Pedersen zet zijn team op voorsprong, stuntje in de maak? ??#ZiggoSport #DFBPokal #FCAFCB pic.twitter.com/WSQhyUzZL6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 19, 2022

In de negende speelminuut had Elvis Rexhbecaj een uitstekende bal in huis op Mads Pedersen, die overtuigend uithaalde en de rechterhoek vond: 1-0. De tussenstand bleef tot halverwege het eerste bedrijf op het scorebord staan. Doelman Tomás Koubek bezweek onder de druk van Bayern München, dat dankzij een treffer van Choupo-Moting op gelijke hoogte kwam. Hoewel de aanvalslust na de 1-1 alleen maar toenam, hield Augsburg tot het einde van de eerste helft stand. In het tweede bedrijf sprong Bayern zorgvuldiger om met de kansen en liep men verder uit.

Kostbaar foutje achterin bij Augsburg ??

Joshua Kimmich profiteert en zet Bayern op 1-2 ??#ZiggoSport #DFBPokal #FCAFCB pic.twitter.com/jFyLD7Owzq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 19, 2022

Binnen een kwartier na de hervatting had Bayern al een voordelige marge van twee goals te pakken. Kimmich bezorgde zijn team op aangeven van Choupo-Moting de voorsprong, waarna laatstgenoemde zelf de 1-3 aantekende. Hoewel Augsburg nog terug in de wedstrijd kwam door een onfortuinlijk eigen goal van Dayot Upamecano, maakte Musiala een kwartier voor tijd aan alle Augburgse hoop een einde. De aanvaller kreeg binnen de zestien alle tijd en ruimte om uit te halen en vond de rechterhoek: 2-4. Het slotakkoord werd gespeeld door Davies, die een pass van Thomas Müller verzilverde en de 2-5 eindstand op het scorebord zette.