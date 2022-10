‘De scouting van Fortuna had een lijst van 100 namen, daar stond ook Messi op!’

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 10:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:29

Bert van Marwijk is van mening dat de status van een scout groter moet worden. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal ziet een groot verschil tussen de periode onder Marc Overmars bij Ajax en nu. Volgens Van Marwijk vertrouwde Overmars blind op hoofd scouting Henk Veldmate en andere scouts. Alfred Schreuder gaf zondag in een tirade nog te kennen dat zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic deze zomer juist veel heeft geholpen bij transfers van Ajax.

Van Marwijk vindt Antony een mooi voorbeeld van een speler die onder Overmars op aanraden van de scouting naar Ajax gehaald werd. “Dat is nou scouting, een speler halen van wie de trainers van Ajax vóór die tijd waarschijnlijk nog nooit hadden gehoord”, schrijft Van Marwijk in zijn column voor De Telegraaf. “Je moet mensen in dienst hebben in wie je honderd procent vertrouwen hebt.”

“Een goede scout zegt tegen een technisch directeur of trainer: neem hem nou, geloof me, die gaat jouw elftal écht beter maken”, vervolgt Van Marwijk, die stelt dat scouts van net zoveel waarde zijn als goede jeugdtrainers. “Ik heb al eerder gezegd dat goede jeugdtrainers meer status moeten krijgen en beter moeten worden beloond. Dat geldt voor goede scouts ook. Die zijn hun geld waard. Neem alleen Antony al, die is voor bijna honderd miljoen euro verkocht.”

Volgens Van Marwijk is het vertrouwen van een club en van een trainer in de scouts enorm belangrijk, vooral vanwege het gegeven dat trainers passanten zijn. “Als coach haalt het gros van de clubs weinig spelers uit de lijsten van de scouts. Bij mijn eerste club, Fortuna Sittard, had de scouting een lijst met honderd namen. Daar stond ook Messi bij! Die vorm van scouting en het aanleggen van lijsten is nu meer gericht op de budgetten van de clubs. Maar in veel gevallen viert het opportunisme nog hoogtij en worden er spelers gehaald die op het allerlaatst worden aangeboden."

Van Marwijk trainde Fortuna Sittard tussen 1997 en 2000 en nam daarna de honneurs waar bij onder meer Feyenoord, Borussia Dortmund, het Nederlands elftal en Saudi-Arabië. Messi werd in 2000 op dertienjarige leeftijd door Barcelona overgenomen van het Argentijnse Newell's Old Boys.