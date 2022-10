Talenten van Ajax tonen in Youth League met tien man veerkracht tegen Napoli

Woensdag, 12 oktober 2022 om 16:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:24

Ajax Onder 18 heeft zich woensdagmiddag in de Youth League naar een gelijkspel geknokt. De ploeg van trainer Frank Peereboom was tegen Napoli lang de onderliggende partij, kwam voor rust op achterstand en moest met tien man verder na een rode kaart voor Olaf Gorter. In ondertal scoorde aanvoerder Jorrel Hato in de slotfase toch nog de bevrijdende 1-1. Ajax staat met zeven punten uit vier wedstrijden tweede achter het ongeslagen Liverpool, dat woensdagmiddag nog in actie komt.

Ajax won vorige week op sportpark De Toekomst nog knap met 5-1 van de leeftijdsgenoten van Napoli. Stanis Idumbo Muzambo was de grote man met twee goals en een assist. In Napels moest het Belgische toptalent het doen met een plek op de bank. David Kalokoh startte in zijn plaats als linksbuiten, terwijl smaakmaker Gabriel Misehouy als nummer 10 begon.

Leonardo Rossi zet Napoli vanaf de stip op voorsprong! ?? Rafael Sarfo gaat in de fout en de Italianen benutten de buitenkans ??#ZiggoSport #UYL #NAPAJA pic.twitter.com/rtkai6hBG0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 12, 2022

De Amsterdammers begonnen matig aan het duel en moesten toezien hoe de thuisploeg na tien minuten vergat op voorsprong te komen. Een voorzet van Lorenzo Russo werd nog net getoucheerd door Hato, waardoor de spits Leonardo Rossi er niet in slaagde om de bal in een leeg doel te tikken.

Ajax raakte de grip op de wedstrijd in de eerste helft volledig kwijt. Scheidsrechter Giorgi Kikacheishvili legde de bal op de penaltystip na een lichte overtreding van Rafael Sarfo op Enrico Giannini. Russo stuurde doelman Tom de Graaf vervolgens vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 1-0. Ajax wist daar weinig tegenover te brengen, al dacht de ploeg de stand uit het niets weer in evenwicht te brengen. Kalokoh zag zijn inzet echter van de lijn gehaald worden door verdediger Pasquale Pontillo.

De problemen voor Peereboom werden op slag van rust groter, toen Olaf Gorter zijn tweede gele kaart kreeg na overtreding op Alessandro Spavone en de bezoekers met tien man verder moesten. Ajax leek tegen een nipte nederlaag aan te lopen, maar sleepte in de slotfase van de tweede helft met tien man toch nog een punt uit het vuur. Aanvoerder Hato ging een combinatie aan met Jaydon Banel en werkte hierna zelf overtuigend af: 1-1.

????! Jorrel Hato doet het dan toch nog ?? De 16-jarige verdediger zet de aanval zelf op, heeft een piekfijne balrol in huis en werkt fantastisch af ??#ZiggoSport #UYL #NAPAJA pic.twitter.com/mVpbUbPEzt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 12, 2022

