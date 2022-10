Politie in Napels heeft handen vol aan supporters na nieuw geweld

Woensdag, 12 oktober 2022 om 10:14 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:37

In aanloop naar het Champions League-duel tussen Napoli en Ajax is het opnieuw flink onrustig geweest in Napels. In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie herhaaldelijk supporters van beide clubs uit elkaar moeten halen. Voor zover bekend zijn er bij de gevechten geen gewonden gevallen of arrestaties verricht. Lokale autoriteiten raden Ajax-supporters af om de Saint James Pub te bezoeken op het Piazza Bellini en dit plein te vermijden.

Maandagavond viel er wel een slachtoffer toen een Ajax-supporter voor zijn hotel in Napels werd neergestoken, zo meldde Het Parool dinsdag. Daar bleef het niet bij, want hooligans van Napoli hebben dinsdagavond op meerdere plaatsen supporters van Ajax aangevallen. Beelden op internet laten zien hoe het meubilair van restaurants en cafés is vernield. Tijdens de aanvallen werd ook vuurwerk gebruikt. Fans van beide supportersgroepen zijn vervolgens ook in het centrum van Napels met elkaar op de vuist gegaan.

Op Twitter liet Ajax Fancare al weten dat supporters het Piazza Bellini beter konden vermijden en er goed aan doen ook de Saint James Pub niet te bezoeken. Ajax raadde de eigen supporters eerder al af om clubkleuren te dragen in Napels. “Bij eerdere wedstrijden van andere clubs in Napels is gebleken dat het wedstrijdbezoek voor supporters van de tegenpartij niet zonder risico is”, gaf Ajax aan op de clubwebsite.

Napoli & Ajax supporters clashed last night ?????? pic.twitter.com/x6ooNYLdbi — ???????????? ?????????? ???????????????? (@thecasualultra) October 12, 2022

In totaal zijn er voor het cruciale duel van Ajax in de Champions League ruim 2200 kaarten verkocht. Hoewel de aftrap woensdag om 18.45 uur genomen wordt in het Stadio Diego Armando Maradona, zijn de Ajax-supporters sinds maandag al in grote getallen aanwezig in Napels. De aanwezige fans kunnen er op de wedstrijddag voor kiezen om drie uur voor de aftrap gezamenlijk naar het stadion te reizen. Deze bussen rijden uit veiligheidsoverwegingen wel bijna een uur om.