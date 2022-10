Díaz kan 2022 grotendeels afschrijven, Dybala moet vrezen voor WK

Maandag, 10 oktober 2022 om 21:19 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:26

Luis Díaz en Paulo Dybala van respectievelijk Liverpool en AS Roma staan beiden voor lange tijd aan de kant. Het tweetal raakte afgelopen zondag geblesseerd in de wedstrijd tegen Arsenal (3-2 verlies) en US Lecce (2-1 winst) en zullen allebei meer dan een maand moeten missen. Diaz wordt pas rond kerst weer terug verwacht, terwijl het de vraag is of Dybala op tijd herstelt voor het WK in Qatar.

Díaz raakte afgelopen zondag in de verloren uitwedstrijd tegen Arsenal geblesseerd aan zijn knie. De 25-jarige Colombiaan ligt er volgens The Athletic zes tot acht weken uit, wat betekent dat Liverpool pas na de winterstop in verband met het WK weer kan beschikken over de aanvaller. Díaz wist zich met Colombia niet te kwalificeren voor het mondiale eindtoernooi van aanstaande winter, waardoor hij zich moet gaan richten op de tweede seizoenshelft met Liverpool.

Voor Liverpool-manager Jürgen Klopp betekent de blessure van de aanvaller opnieuw slecht nieuws. Trent Alexander-Arnold viel namelijk eveneens geblesseerd uit in het Emirates Stadium en meldt zich nu met Díaz in de ziekenboeg bij Arthur, Curtis Jones, Naby Keïta, Alex Oxlade-Chamberlain en Andy Robertson. Over de precieze ernst van de kwetsuur van de Engelse rechtsback is nog niets bekend. De reactie van Klopp na afloop van de wedstrijd in Londen deed echter vermoeden dat Alexander-Arnold er komende week tegen Rangers en Manchester City in ieder geval niet bij is.

Dybala

Dybala lijkt op zijn beurt een vraagteken voor het WK. De 28-jarige Argentijn raakte geblesseerd aan zijn bovenbeen tijdens het nemen van een penalty in de wedstrijd tegen US Lecce en moest meteen vervangen worden door Nemanja Matic. José Mourinho, de trainer van AS Roma, was na afloop van het duel niet bepaald hoopgevend. “Het ziet er slecht uit. Of we hem voor 2023 nog gaan zien? Ik ben geen dokter, maar van wat ik heb gezien lijkt me dat heel moeilijk.” Dybala heeft maandag verschillende tests ondergaan en volgens Sky Italia ligt de ex-speler van Juventus er vier tot acht weken uit.

Dybala zet Roma vanaf de stip weer op voorsprong: 2-1 ??



De Argentijn blesseert zichzelf wel bij het nemen en moet zelfs gewisseld worden ????#ZiggoSport #SerieA #RomaLecce pic.twitter.com/JPuCVunO8g — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 9, 2022

Het lijkt daarom afwachten of de 34-voudig international er bij kan zijn op het WK. De Argentijnen beginnen het eindtoernooi op 22 november tegen Saoedi-Arabië en spelen op 26 en 30 november tegen respectievelijk Mexico en Polen. Tijdens het WK van 2018 in Rusland kwam de aanvaller slechts 22 speelminuten in actie tegen Kroatië. In de 34 interlands die Dybala speelde voor Argentinië was hij drie keer trefzeker. Ook gaf de smaakmaker zes assists.