Maduro wijst ‘lichtpunt’ bij wankel Ajax aan: ‘Hij speelde echt fantastisch’

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 19:38 • Mart van Mourik

Hedwiges Maduro is erg te spreken over het optreden van Steven Berghuis tegen FC Volendam. De analyticus is voor de camera van ESPN kritisch op het spel van Ajax in de gewonnen uitwedstrijd (2-4), maar de rechtsbuiten haalde in de ogen van Maduro wél het gewenste niveau. “Hij speelde echt fantastisch”, aldus de oud-middenvelder.

Berghuis werd door uitgeroepen tot ‘KPN Man of the Match’ en was met een assist belangrijk voor zijn ploeg. Daarnaast versierde de rechtsbuiten van dienst de strafschop die tot de 0-1 leidde én raakte hij in het tweede bedrijf nog de paal. “Als je kijkt naar de wedstrijd van Berghuis vandaag... Hij speelde echt fantastisch. Hij was zeker een lichtpuntje. Hij heeft een aantal kansen gecreëerd en ook nog een bal op de paal geschoten. Maar als die kansen dan niet worden afgemaakt, dan kom je in de problemen. Het gaat gewoon om regels nakomen, zoals het dekken voor het doel.”

Positiewijzigingen Schreuder werpen z'n vruchten af: Calvin Bassey kopt Ajax met zijn eerste Eredivisie-goal op 0-2 in Volendam ??#volaja pic.twitter.com/5EP0Jxnz30 — ESPN NL (@ESPNnl) October 8, 2022

Ondanks de pijnlijke 1-6 nederlaag in het Champions League-duel met Napoli besloot Schreuder om geen personele wijzigingen door te voeren. Berghuis startte voor het eerst sinds lange tijd weer eens als rechtsbuiten. Van enige aanpassingsproblemen was volgens de Oranje-international geen sprake. Voor Berghuis voelde dit bovendien als een kans op revanche, zo geeft hij aan na afloop van het duel. “Ik denk dat iedereen dit wel zo heeft ervaren, ik tenminste wel. Dan probeer je je te revancheren. Dat moet ook, want wij zijn Ajax.”

“Spelers om mij heen maken mij ook sterker. Zo heb ik dat op 10 met Antony en Mazraoui vorig jaar gehad en nu maakten Timber en Rensch mij ook sterker. Dan weet ik wat mijn kwaliteiten zijn en kan ik beslissend zijn voor het elftal”, aldus Berghuis. Ondanks de mindere slotfase tegen FC Volendam wil Berghuis het goede gevoel meenemen naar het Champions League-duel met Napoli van aanstaande woensdag. “Het is gewoon goed dat je wint. Drie punten blijven drie punten en daar ben ik nu gewoon blij mee.”