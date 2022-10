Engeland-ster moet vrezen voor WK in Qatar: race tegen de klok

Donderdag, 6 oktober 2022 om 15:55 • Wessel Antes • Laatste update: 15:57

Het is nog maar de vraag of Kyle Walker in november onderdeel is van de Engelse selectie tijdens het WK in Qatar. De rechtsback van Manchester City viel tijdens de stadsderby tegen Manchester United (6-3 winst) van afgelopen zondag geblesseerd uit met een buikblessure. Inmiddels is Walker geopereerd, maar is het nog maar de vraag wanneer de pijlsnelle verdediger fit is.

City-manager Josep Guardiola gaf tijdens de persconferentie na de overwinning op FC Kopenhagen (5-0) aan dat Walker er nog weken uit zal liggen. Een precieze tijdsduur, gevraagd door de nieuwsgierige Engelse journalisten, kon hij echter niet geven. “Ik weet het niet. Ik kan echt niet meer zeggen dan dit. Kyle ligt er nu een tijdje uit, maar ik hoop dat hij het WK gaat halen. Datzelfde gun ik Kalvin (Phillips, red.), want ik weet hoe belangrijk zo’n toernooi voor een speler is.” Phillips kampt momenteel met een schouderblessure.

As players we have to appreciate injuries are part and parcel of the game we love. My operation on Tuesday was a success and now I can concentrate on my rehab and getting back to full fitness. I will be supporting my team mates every day in any way I can. ?? pic.twitter.com/BcwIAjkb8B — Kyle Walker (@kylewalker2) October 6, 2022

Afgelopen dinsdag werd Walker geopereerd en via Twitter liet de rechtspoot weten dat alles goed is verlopen. “Als spelers moeten we accepteren dat blessures horen bij het spelletje waar we van houden. Ik focus me nu op mijn herstel en hoop snel weer volledig fit te zijn.” Walker zal in ieder geval de topwedstrijd tussen Liverpool en City op Anfield missen. Op 16 oktober nemen de Engelse grootmachten het tegen elkaar op in de Premier League.

Voor bondscoach Gareth Southgate, die momenteel onder vuur ligt in Engeland door de slechte prestaties van the Three Lions, zou het ontbreken van Walker een absolute aderlating zijn. De verdediger van City is vrijwel altijd basisspeler bij Engeland, als een van de drie centrale verdedigers. Walker speelt al sinds 2011 voor de nationale ploeg van Engeland, maar was er tijdens het teleurstellende WK van 2014 ook al niet bij vanwege een blessure. In 2018 was Walker wel basisspeler in Rusland.