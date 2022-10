Genomineerde Mané duidelijk over winnaar Ballon d’Or: ‘Heilig van overtuigd’

Donderdag, 6 oktober 2022 om 14:04 • Wessel Antes • Laatste update: 15:25

Sadio Mané vindt dat Karim Benzema de Ballon d’Or moet winnen, zo zegt de Senegalees in gesprek met het Spaanse AS. De dertigjarige buitenspeler van Bayern München is zelf ook genomineerd, maar vindt dat de Fransman er het meeste recht op heeft om er op 17 oktober met de toonaangevende prijs vandoor te gaan. Mané verloor als speler van Liverpool de Champions League-finale van Real Madrid en Benzema in mei van dit jaar (0-1).

Mané is goudeerlijk over de prestigieuze uitverkiezing. “Eerlijk, ik denk dat Karim het dit jaar verdient. Hij heeft de Champions League gewonnen, wat de keuze voor hem nog makkelijker maakt. Ik ben heel blij voor hem.” Donderdag maakte transfermarktexpert Fabrizio Romano bekend dat Real Madrid Benzema wil gaan belonen voor zijn droomseizoen, door zijn contract open te breken en met een jaar te verlengen.

De 97-voudig Frans international speelde jarenlang in de schaduw van Cristiano Ronaldo, maar ontwikkelde zich na diens vertrek als de grote man in de voorhoede van Real. Benzema was met name vorig seizoen van groot belang voor de ploeg van trainer Carlo Ancelotti, daar hij met 44 doelpunten en vijftien assists in 46 wedstrijden een groot aandeel had in het winnen van LaLiga en de Champions League. Benzema’s huidige contract loopt nog tot medio 2023.

Mané zelf beleefde ook een geweldig laatste seizoen bij Liverpool. De Senegalees maakte in totaal 23 officiële doelpunten voor the Reds. Met zijn geboorteland won hij daarnaast een gewaardeerde prijs, maar toch kiest Mane voor Benzema. ”Ik heb natuurlijk de Afrika Cup gewonnen. Dat was een grote opluchting voor mij en voor mijn land. Daar ben ik heel blij om, maar Karim verdient die prijs. Daar ben ik heilig van overtuigd.”