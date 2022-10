Twijfels over geprezen Feyenoorder: ‘Kan hij dit een heel seizoen?’

Donderdag, 6 oktober 2022 om 12:49 • Wessel Antes • Laatste update: 12:52

Marciano Vink heeft twijfels of Sebastian Szymanski in staat is om een heel seizoen te presteren op 10 bij Feyenoord, zo zegt de analist in het programma Voetbalpraat op ESPN. De analist is fan van Szymanski als voetballer, maar vraagt zich af of de 23-jarige Pool constant kan leveren.

Been zou bij Feyenoord altijd voor Szymanski kiezen in zijn meest ideale opstelling. “Ik zou dan toch Szymanski op 10 zetten, Dilrosun naar de zijkant en dan Wålemark op de andere flank. Idrissi en Jahanbakhsh hebben nog niet constant het gewenste niveau gebracht, daar zit nog te veel verschil in.” Marciano Vink merkt op dat Feyenoord sinds het vertrek van Guus Til een hele andere invulling van de positie achter de spits heeft.

“Je hebt hele andere type spelers nu”, begint Vink zijn betoog. “Je had natuurlijk Til, waar ook nu van blijkt dat hij niet echt de beste voetballer is, maar die wel constant blijft gaan. Daarachter had je Aursnes die dat goed kon aansturen. Dan begrijp ik dat je op het gebied van intensiteit hebt ingeleverd. Je hebt nu een stuk creatieve spelers met Dilrosun en Szymanski.” Over laatstgenoemde heeft Vink nog wat twijfels. “Ik vind het een prachtige voetballer, maar kan hij dit een heel seizoen laten zien bij Feyenoord?”

Been stelt dat het tot dusver een beetje wisselvallig is bij Szymanski. “Per wedstrijd is het verschillend. Tijdens de eerste wedstrijd tegen Vitesse (2-5 winst, red.) was het oké. Hij maakte een geweldige goal tegen Go Ahead (3-4 winst, red), maar daar tussenin zaten ook wedstrijden waarin je te weinig zag van hem.” Vink concludeert dat vastigheid wel nodig is bij Feyenoord. “Je wil een nummer 10 hebben waarvan je weet dat je met hem de komende wedstrijden kunt gaan spelen.”

Donderdagavond trapt Feyenoord hoogstwaarschijnlijk zonder Szymanski af tegen FC Midtjylland. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Javairô Dilrosun wederom de voorkeur krijgt als nummer 10. Alireza Jahanbakhsh en Oussama Idrissi blijven staan op de flanken. Lutsharel Geertruida start hoogstwaarschijnlijk wel in de basis, wat ten koste gaat van Marcus Pedersen. De aftrap tussen FC Midtjylland en Feyenoord zal om 21.00 uur worden genomen in de MCH Arena in Herning.