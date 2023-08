FC Twente wordt na rode kaart voor Youri Regeer overlopen in Istanbul

Donderdag, 24 augustus 2023 om 20:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:53

FC Twente heeft een mirakel nodig om de groepsfase van de Conference League te bereiken. De ploeg van trainer Joseph Oosting begon op bezoek bij Fenerbahçe nog uitstekend en pakte de leiding via Manfred Ugalde. Nadat Michel Vlap naliet de score te verdubbelen maakte voormalig Twente-verdediger Jayden Oosterwolde gelijk. Youri Regeer kreeg nog voor rust rood voor een gemene tackle en daar profiteerde de Turkse topclub na rust volop van: 5-1. Sebastian Szymanski, Irfan Can Kahveci (tweemaal) en Dusan Tadic waren de doelpuntenmakers. De return in De Grolsch Veste vindt volgende week donderdag plaats.

Fenerbahçe begon met veel spelers die een verleden in Nederland hebben. Zo stonden Oosterwolde en Ferdi Kadioglu in de verdediging, terwijl Tadic en Szymanski voor aanvallende dreiging moesten zorgen. Michy Batshuayi kreeg in de spits de voorkeur boven Edin Dzeko. Aan de kant van Twente kon Oosting niet beschikken over Joshua Brenet, waardoor Alfons Sampsted de rechtsback van dienst was. Daan Rots, Ugalde en Vlap vormden de voorhoede, wat inhield dat onder meer Naci Ünüvar en Ricky van Wolfswinkel op de bank plaatsnamen.

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam op naam van Vlap. De rechtsbuiten kreeg een vrije trap te nemen op een meter of achttien van het doel en krulde zijn inzet net naast. Fenerbahçe had het balbezit, maar kwamen in de openingsfase niet verder dan een ongevaarlijk schot van Kadioglu. In de twintigste minuut was het aan de andere kant wel raak. Sampsted gaf vanaf de rand van de zestien een strakke lage pass op Ugalde, die in één keer uithaalde en de paal trof. Uit de rebound wist hij alsnog binnen te prikken: 0-1. Na een vlotlopende aanval leek Twente even ook op 0-2 te komen. Fenerbahçe-doelman Irfan Can Egribayat werkte niet goed weg, maar bracht daarna wel goed redding op de rebound van dichtbij van Vlap.

Vrijwel uit het niets kwam Fenerbahçe na een half uur op gelijke hoogte. Een hoekschop leverde in eerste instantie niets op, waarna Szymanski nogmaals voorgaf. Hij vond het hoofd van Oosterwolde, die vanaf randje zestien raak kopte. Unnerstall stond niet goed gepositioneerd: 1-1. De problemen werden nog erger toen Regeer zijn noppen plantte in het been van Mert Müldür. Regeer kreeg geel, maar na het zien van de beelden besloot arbiter Andy Madley rood te geven. Om de defensieve organisatie te herstellen besloot Oosting in de rust om verdediger Alec Van Hoorenbeeck te laten debuteren. Steijn werd het kind van de rekening.

Twente hield goed stand in de openingsfase na rust. Wel schrokken de Tukkers even toen Batshuayi binnenkopte, maar al snel werd duidelijk dat er sprake was van buitenspel in de aanloop naar die goal. Toch stond het na een uur 2-1 voor Fenerbahçe. Na een fraai één-tweetje trok Fred terug in de zestien, waar Szymanski klaar stond om binnen te schieten. De volgende Turkse treffer leek op een kopie van de tweede. Na een fraai één-tweetje trok Kadioglu terug op Kahveci, die beheerst afrondde: 3-1. Het hek was van de dam en de 4-1 kan dan ook niet voorkomen worden. Tadic gooide snel in op invaller Dzeko, die terugtrok op Kahveci. De Turk schoot andermaal beheerst binnen. In de slotfase werd het nog erger. Mats Rots haalde Bright Osayi-Samuel neer, waarna Tadic de strafschop benutte.