Darwin Núnez heeft opvallende verklaring voor stroeve start bij Liverpool

Woensdag, 5 oktober 2022 om 16:42 • Wessel Antes • Laatste update: 16:46

Darwin Núnez heeft moeite met het begrijpen van manager Jürgen Klopp, zo geeft de 23-jarige Uruguayaan aan tijdens een interview met ESPN Vivo. De spits geeft zelfs eerlijk toe dat hij geen woord begrijpt wanneer Klopp spreekt. Núnez kwam afgelopen zomer voor maar liefst 75 miljoen euro over van Benfica en scoorde tot dusver pas twee keer in het shirt van Liverpool.

Núnez is erg openhartig over de obstakels tijdens zijn stroeve beginperiode in Engeland. Zo ook over zijn verhouding met Klopp. “Eerlijk gezegd versta ik geen woord van wat hij zegt als hij aan het praten is. Natuurlijk vraag ik mijn teamgenoten om erachter te komen wat hij zei, maar ik denk dat hij heel duidelijk is over zijn speelstijl.” Núnez heeft met name moeite met het accent van Klopp wanneer de Duitse manager in het Engels communiceert.

Hoewel Núnez er nog niet echt op los scoort bij Liverpool, heeft zijn manager nog genoeg vertrouwen in de jonge spits. Klopp ziet dat de Uruguayaan nog altijd gevaarlijk is voor het doel. “Ik denk dat je dat ook steeds meer ziet aan hem. De wijze waarop hij en de andere jongens voorin bewogen, was ook weer buitengewoon goed. Darwin is een spits die veel vaker in kansrijke situaties gaat komen en dan zal het tij snel keren voor hem.” Tegen Rangers (2-0 winst) startte Núnez dinsdagavond in de basis, maar wist hij het net niet te vinden.

In augustus liet Núnez zich tijdens de wedstrijd tegen Crystal Palace provoceren door Joachim Andersen. Vervolgens kreeg de Uruguayaan rood voor een kopstoot. Liverpool speelde de thuiswedstrijd uiteindelijk met 1-1 gelijk en Núnez ging via social media door het stof. “Ik ben me bewust van de lelijke houding die ik had”, schreef de Uruguayaans international op Twitter. "Ik ben hier om te leren van mijn fouten en het zal niet meer gebeuren. Excuses aan Liverpool. Ik kom terug.”