VIDEO: Bekijk hier de persconferentie van Schreuder en Tadic

Woensdag, 5 oktober 2022 om 07:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:13

Ajax heeft dinsdagavond in de Champions League een historische nederlaag geleden. De ploeg van trainer Alfred Schreuder ging in de eigen Johan Cruijff ArenA met 1-6 onderuit tegen het Italiaanse Napoli en wacht nu al vier wedstrijden op een overwinning. Mohammed Kudus zette de Amsterdammers nog wel op voorsprong, maar mede door een rode kaart voor aanvoerder Dusan Tadic werd het een avond die in negatieve zin de geschiedenisboeken ingaat. Bekijk hieronder de persconferentie van Alfred Schreuder.