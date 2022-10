De Ligt, Gravenberch en Mazraoui met een been in achtste finale na 5-0 zege

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 20:35 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:43

Bayern München heeft ook zijn derde groepsduel in de Champions League gewonnen. Na overwinningen op Internazionale en Barcelona werd er dinsdagavond ook gewonnen van Viktoria Plzen: 5-0. Binnen iets meer dan twintig minuten had de ploeg van trainer Julian Nagelsmann al drie keer gescoord, via Leroy Sané, Serge Gnabry en Sadio Mané. In de tweede helft zorgen opnieuw Sané en Eric Maxim Choupo-Moting voor de eindstand. Bayern gaat nu met negen punten uit drie duels fier aan kop in Groep C, terwijl de Tsjechen laatste staan met nul punten.

Ten opzichte van het vorige Champions League-duel van Bayern, dat met 2-0 werd gewonnen van Barcelona, voerde Nagelsmann vijf wijzigingen door: Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt vervingen respectievelijk Benjamin Pavard en Lucas Hernández in de verdediging, terwijl Leon Goretzka en Ryan Gravenberch als verdedigende middenvelders begonnen. Tegen Barcelona waren dat nog Joshua Kimmich en Marcel Sabitzer. In de spits moest Thomas Müller zijn plek afstaan aan Serge Gnabry. Plzen kon tegen Bayern niet beschikken over middenvelder Pavel Bucha, die in de vorige Champions League-wedstrijd tegen Internazionale (0-2 nederlaag) rood kreeg. Hij werd vervangen door Modou N'Diaye.

Bayern maakte de Tsjechen al vroeg duidelijk dat er niets te halen viel in München: na dertien minuten stond het al 2-0. Eerst zorgde Sané met een fraai afstandsschot in de bovenhoek voor de 1-0, waarna Gnabry oog in oog met doelman Marián Tvrdonn koel bleef en de score verdubbelde. Plzen was nauwelijks bekomen van die eerste twee tikken of de volgende lag er alweer in: nu was het Mané die trefzeker was, na een solo. Via Jamal Musiala leek het tien minuten voor rust zelfs 4-0 te worden, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Vlak na rust viel de 4-0 alsnog: Sané nam een lange bal van Mané fraai aan en liet Tvrdonn kansloos. Een kleine tien minuten later kon er opnieuw gejuicht worden in de Allianz Arena, toen Choupo-Moting op aangeven van Goretzka voor de 5-0 zorgde. Daarna ging de Duitse storm enigszins liggen, waardoor er in het laatste half uur niet meer gescoord werd en 5-0 ook de eindstand was. Volgende week woensdag krijgt Plzen al de gelegenheid om revanche te nemen, wanneer het Bayern in eigen huis ontvangt.