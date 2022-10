Spalletti voert twee wijzigingen door; Hirving Lozano grijpt eerste basisplek

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 19:45 • Paul Jeursen • Laatste update: 20:20

Luciano Spalletti heeft de opstelling van Napoli bekendgemaakt voor het Champions League-duel met Ajax. De oefenmeester kiest niet voor Giovanni Simeone, maar voor Giacomo Raspadori in de spitspositie. Hirving Lozano krijgt bovendien zijn eerste basisplaats van het seizoen, terwijl Khvicha Kvaratskhelia de voorhoede completeert. Spalletti wijzigt zijn defensie op één positie en laat het middenveld ongewijzigd. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur en wordt geleid door de jonge Fransman François Letexier.

Het Napoli van Spalletti is met een goed gevoel richting Amsterdam afgereisd. Zijn ploeg staat zowel in de Serie A als in de Champions League-groep bovenaan. Toch heeft Spalletti zijn ploeg op twee plekken gewijzigd ten opzichte van de laatste twee wedstrijden. Eerder bleek al dat de Nigeriaanse sterspeler Victor Osimhen niet kon spelen. Hij is niet op tijd hersteld van een hamstringblessure.

Centraal voorin krijgt Raspadori, tegen de verwachtingen in, de voorkeur boven Simeone. De Italiaan stond de afgelopen twee duels ook in de basis in plaats van Osimhen. Linksvoor staat de nieuwe Napolitaanse publiekslieveling Kvaratskhelia geposteerd. Op rechts maakt Matteo Politano plaats voor Lozano. De Mexicaan krijgt van Spalletti, na enkele invalbeurten, nu een basisplaats tegen de Amsterdammers.

Op de linksbackpositie kiest Spalletti voor Mathías Olivera in plaats van Mário Rui. Alex Meret staat onder de lat en voor hem staat het viertal Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Min-jae Kim en dus Olivera. De drie middenvelders zijn André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka en Pjotr Zielinski. Voor de Slovaak Lobotka betekent de wedstrijd een weerzien met zijn oude club. Hij speelde in het seizoen 2013/14 dertig wedstrijden voor Jong Ajax, maar tot een doorbraak in het eerste elftal kwam het nooit.

Opstelling Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia