Simeone heeft duidelijke instructies voor zijn zoon: vijf kilo mozzarella

Zaterdag, 3 juni 2023 om 12:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:55

Diego Simeone is maar wat blij dat zijn zoon in Napels voetbalt. Giovanni vertelt in gesprek met AS dat zijn vader op slag verliefd werd toen hij voor het eerst op bezoek was in de pizzastad. Daarom heeft Diego een heldere instructie aan zijn zoon meegegeven voor wanneer hij een keer naar Spanje komt. Een instructie van vijf kilo mozzarella, welteverstaan.

Simeone senior kwam eerder dit jaar overvliegen vanuit Madrid om een wedstrijd van zijn zoon te kunnen bekijken bij Napoli. Toen hij daarna ook de stad te zien kreeg, was zijn vader direct verkocht, zo vertelt Giovanni. "Hij had niet verwacht hier zoveel magie te vinden. Hij was onder de indruk van alles. Hij is verliefd geworden op Napels... en op mozzarella."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De liefde voor de Napolitaanse buffelmelkkaas nam dusdanig erge vormen aan, dat Simeone besloot zijn zoon te instrueren. "Iedere keer als ik naar hem toe kom, vraagt hij me om vijf kilo mozzarella mee te nemen. Vijf kilo! De enige manier waarop ik dat zie gebeuren, is als hij een team gaat trainen waar ik al deel van uitmaak. Dat zou echter wel een beetje raar zijn. Voetballers zijn lang niet altijd blij met hun trainer en spelers zouden dat dan ook bij mij kunnen zoeken", aldus Giovanni.

De vraag is hoelang Simeone junior nog gehoor zou kunnen geven aan zijn vaders verzoek. De 27-jarige centrumspits wordt dit seizoen gehuurd door Napoli en keert vanaf juli in principe weer terug bij Hellas Verona. Wel heeft Napoli nog altijd een optie tot koop op Simeone van twaalf miljoen euro. De Argentijn kwam dit seizoen in 32 duels binnen de lijnen voor de Italiaanse landskampioen, waarin hij acht keer trefzeker was en één assist deed noteren.