VZ 5: Schreuder staat achter opstelling van Ajax; Gakpo krijgt verwijt

Zondag, 2 oktober 2022 om 00:00 • Rian Rosendaal

Schreuder zou met kennis van nu niets veranderen aan opstelling van Ajax

Ajax, dat op de nodige plaatsen was gewijzigd, liet thuis dure punten liggen tegen Go Ahead Eagles (1-1). Trainer Alfred Schreuder heeft echter geen spijt van het opstellen van onder meer Florian Grillitsch, Lucas Ocampos en Brian Brobbey. "Ik denk dat ik de opstelling die ik gemaakt heb met mijn staf zo weer zou doen. Als je naar de wedstrijd kijkt, dan moet je de wedstrijd gewoon met 1-0 of 2-0 winnen. We speelden geen hele goede wedstrijd, maar de 2-0 zat er eerder aan te komen dan de 1-1", klonk het bij ESPN.

Kamperman vindt uitleg Clasie over ontbreken bij Oranje ‘geheimzinnig’

Jordy Clasie ontbrak onlangs opnieuw bij het Nederlands elftal. De middenvelder van AZ sprak hierover met bondscoach Louis van Gaal, maar verder wil hij daar geen woorden aan vuilmaken. Verslaggever Pascal Kamperman van ESPN vond de uitleg van Clasie over zijn absentie bij Oranje 'geheimzinnig', waarna duidelijk werd dat de routinier geen risicos wil nemen vanwege eerder knieklachten.

Lewandowski houdt Barcelona op koers en is dicht bij record van Messi

Robert Lewandowski was zaterdagavond de matchwinner van Barcelona in de uitwedstrijd tegen Real Mallorca (0-1). De Poolse topschutter heeft nu zes speelronden op rij gescoord in LaLiga, waardoor een record van Lionel Messi in beeld komt. De Argentijnse superster, tegenwoordig actie voor Paris Saint-Germain, is de enige speler die in zeven opeenvolgende wedstrijden in competitieverband tot scoren kwam namens Barcelona.

De eerder genoemde Messi was zaterdagavond weer eens belangrijk voor PSG. De 35-jarige spelverdeler joeg een vrije trap tegen de touwen in de eerste helft van de ontmoeting met OGC Nice (2-1 overwinning). Neymar leek in eerste instantie aan te leggen, maar de aanvaller liet uiteindelijk toch Messi zijn gang gaan. De Argentijn staat op vijf doelpunten na negen speelronden in Ligue 1.

Kwakman is kritisch op rol van Gakpo in wanprestatie: ‘Dat is toch raar?’

Kees Kwakman was na de pijnlijke 3-0 nederlaag van PSV tegen SC Cambuur van zaterdagavond opvallend kritisch in de richting van aanvoerder Cody Gakpo. "Ik denk dat je als aanvoerder dat elftal ook meer mee kan nemen. Als je voorin druk aan het zetten bent, je wordt weggetikt en je ziet de ruimtes vallen, dan kan hij of misschien Ibrahim Sangaré initiatief nemen om te zeggen dat het anders moet..."

