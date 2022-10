Napoli wint laatste test vóór Ajax-uit dankzij bijzondere goals Anguissa

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 16:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:05

Napoli heeft de laatste test vóór de Champions League-wedstrijd op bezoek bij Ajax van aanstaande dinsdag winnend afgesloten. De ploeg van Luciano Spalletti was zaterdagmiddag in eigen huis te sterk voor Torino: 3-1. Napoli blijft daardoor koploper in de Serie A, al kan nummer twee Atalanta zondagavond op gelijke hoogte komen tegen Fiorentina. André Zambo Anguissa scoorde twee keer voor de thuisploeg en verdubbelde daarmee zijn carrièretotaal als het gaat om competitiedoelpunten.

Spalletti begon zaterdagmiddag met zomerse aanwinst Khvicha Kvaratskhelia in de basis. De Georgiër was met vier doelpunten en twee assists in de eerste zeven competitiewedstrijden al meermaals belangrijk voor Napoli. Ex-PSV’er Hirving Lozano zat op de bank. Aan de kant van Torino moest ook ex-Ajacied Perr Schuurs genoegen nemen met een rol als wisselspeler. De centrale verdediger kwam deze zomer voor negen miljoen euro over van de Amsterdammers en stond vooralsnog in drie competitiewedstrijden in de basis.

2 goals in 8 jaar...2 goals in 11 minuten???? Anguissa weet niet wat hij meemaakt en zet Napoli op 1-0 én 2-0 tegen Torimo! ????#ZiggoSport #SerieA #NapoliTorino pic.twitter.com/mgWPUAxn9J — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 1, 2022

De thuisploeg had slechts zes minuten nodig om de score te openen. Mário Rui vond de combinatie met Kvaratskhelia, die de Portugees aanspeelde op de vleugel. Rui bediende met een fijne voorzet vervolgens André Zambo Anguissa, die binnen kon koppen: 1-0. Slechts zes minuten later scoorde de middenvelder opnieuw. Anguissa werd vanaf zijn eigen helft weggestuurd door Matteo Politano, overbrugde vervolgens ruim veertig meter met de bal aan zijn voet en schoot hard en laag langs Torino-doelman Vanja Milinkovic-Savic. De 42-voudig international van Kameroen scoorde vóór zaterdag pas twee competitiedoelpunten in zijn hele carrière. Dat aantal werd tegen Torino dus verdubbeld.

Tien minuten voor rust kwam ook Kvaratskhelia op het scorebord. De Georgiër overbrugde, net als Anguissa, tientallen meters met de bal aan zijn voet alvorens hij de bal met links laag in de hoek binnenschoot: 3-0. Torino deed kort daarna wat terug via Antonio Sanabria. De bal kwam na een mislukte volley van Stephane Singo bij de Paraguayaan terecht, die daarna hard langs Alex Meret schoot: 3-1 bij rust. In het tweede bedrijf dacht Napoli recht te hebben op een strafschop na een overtreding op Giacomo Raspadori. Arbiter Luca Massimi vond het echter niets en daar was de VAR het mee eens. Torino domineerde in balbezit, maar tot echt grote kansen kon het niet meer komen. De grootste mogelijkheid was voor Nemanja Radonjic, die Meret na zijn harde inzet redding zag brengen.