Chili doet allerlaatste poging om WK-tegenstander van Oranje te worden

Vrijdag, 30 september 2022 om 22:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:57

Chili doet nog een laatste poging om aanwezig te zijn op WK. Het land heeft bij het Internationaal Sporttribunaal (CAS) beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA om het meespelen van Byron Castillo in de WK-kwalificatie van Ecuador zonder consequenties te laten. Het beroep is de laatste kans voor Chili om alsnog mee te doen aan het wereldkampioenschap. Ook Peru, dat in de play-offs werd uitgeschakeld door Australië, stapt om dezelfde reden naar het CAS.

De Chileense voetbalbond diende begin mei een zaak in bij de FIFA aan tegen Ecuador, omdat het land met Castillo een speler in actie liet komen die eigenlijk de Colombiaanse nationaliteit heeft. De wereldvoetbalbond was het echter niet eens met het beroep en bepaalde dat Ecuador gewoon aanwezig zal zijn op het WK. Ook ‘nieuw bewijs’ maakte geen verschil. De FIFA bevestigde op 16 september in een statement dat niet Chili, maar Ecuador naar het WK gaat. "Op basis van de aangeleverde documenten moet de speler worden beschouwd als iemand met een Ecuadoraanse nationaliteit."

Bekijk hier de reportage met Andries Noppert.

Er werd beweerd dat de verdediger van het Mexicaanse Léon in Colombia was geboren en tevens drie jaar ouder was dan op zijn paspoort vermeld stond. De voetbalbond van dat land diende daarom een klacht in, ondersteund door registratiedocumenten en een geboortecertificaat. Maar de FIFA verwierp de klacht. Chili verlangde dat de wedstrijden waarin Castillo meespeelde ongeldig zouden worden verklaard en wilde zo het WK-ticket van Ecuador overnemen. Toch laat Chili het er dus niet bij zitten en heeft het zijn laatste hoop neergelegd bij het CAS.

Chili vindt dat de wedstrijden waarin Castillo meedeed moeten worden omgezet in reglementaire nederlagen. Daardoor zou niet Ecuador, maar Chili het ticket voor het WK in Qatar in handen krijgen. Er zou aan het CAS gevraagd zijn om voor 10 november uitspraak te doen. Dat is tien dagen voordat het gastland het toernooi zou moeten openen tegen uitgerekend Ecuador. De Zuid-Amerikanen nemen het, zoals het er nu naar uitziet, op 25 november op tegen Oranje.