Twee gouden FIFA-kaarten bij FC Twente: ‘Waarom sta ik niet op de cover?’

Donderdag, 29 september 2022 om 21:33 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:35

De FIFA-ratings van FC Twente zijn bekend en dat heeft tot hilarische taferelen geleid in de kleedkamer van de Tukkers. Wanneer Michel Vlap de nieuwste editie van de populaire voetbalgame aan Robin Pröpper wil overhandigen, beginnen beide spelers te lachen om de snelheid van de verdediger. "Hé Duitser! Je bent echt belachelijk snel!", zegt Vlap met gevoel voor cynisme. De snelheid van de centrale verdediger blijkt slechts 48 te zijn. Doelman Lars Unnerstall heeft met 78 de hoogste rating van de Twente-selectie te pakken. Wijzend naar de cover van het spel, spreekt de Duitser zijn lichte verbazing uit. "Waarom sta ik daar niet op?"

Ook Michal Sadílek heeft een gouden kaart met een algemene beoordeling van 75. Het zijn gelijk de enige twee voetballers van Twente met een gouden kaart. Ramiz Zerrouki komt met een beoordeling van 73 nog wel in de buurt. Mees Hilgers, met een algemeen van 70, is ten opzichte van FIFA 22 het meest gestegen. In de vorige editie van het spel had de verdediger namelijk slechts een beoordeling van 58. De grootste 'dalers' zijn Virgil Misidjan en Christos Tzolis. Beide aanvallers zijn met twee punten achteruitgegaan.