Van Persie geniet van PSV'er: 'Hij beheerst alle facetten van voetbal'

Donderdag, 29 september 2022 om 10:16 • Laatste update: 10:14

Robin van Persie lanceerde begin september zijn eigen padel-kledinglijn en Mounir Boualin ging langs bij die lancering. De Voetbalzone-presentator ging in gesprek met de oud-Feyenoorder en vroeg hem onder andere welke speler de Eredivisie is ontgroeid. Ook Soufiane Touzani en Gianni Zuiverloon laten hun licht schijnen op de verrichtingen in het Nederlandse voetbal.

De vraag welke speler de Eredivisie is ontgroeid, vindt Van Persie moeilijk te beantwoorden. "Maar Kökçü bijvoorbeeld, die ken ik best goed, heb ik nog mee samengespeeld. Hij is aanvoerder van Feyenoord, draagt rugnummer 10 en speelt daar al vanaf zijn twaalfde. Dat is ook wat waard, hè. Zo kun je het ook uitleggen. Uiteindelijk is het aan hem en de clubs om te kiezen wat het beste moment is om te gaan", aldus de voormalig aanvoerder van de Rotterdammers.

"Timber is de Eredivisie ontgroeid", is Touzani stellig. "Kökçü is het denk ik ook ontgroeid, maar als je met Ajax in de Champions League speelt kun je bepaalde dingen zien. Ook bij het Nederlands elftal. Dat kun je van weinig spelers zeggen. Daarom zit ik in de Ajax-hoek te kijken en kom ik uit bij Timber. Dat is toch wel de enige." Zuiverloon gaat een stap verder. "Ik denk dat heel Ajax de Eredivisie is ontgroeid. Dat team is echt niet normaal goed. Tadic, Bergwijn die is teruggekomen. Voor hem is het veel te makkelijk wat ik nu al zie."

Xavi Simons

Van Persie kijkt dit seizoen eveneens met bovengemiddelde interesse naar Xavi Simons. De middenvelder annex aanvaller van PSV maakte onlangs zijn debuut voor Jong Oranje en wordt een mooie toekomst toegedicht. "Dat vind ik een geweldige speler", aldus Van Persie. "Ik kende hem nog niet zo goed. Maar als je zo jong bent en met zoveel vertrouwen op het veld staat... Hij beheerst alle facetten van voetbal. Dat vind ik genieten als liefhebber. Ik vind het echt een geweldige speler. Ik denk dat hij een hele grote toekomst tegemoet gaat."

Ook Touzani geniet van de eerste maanden van de PSV'er op de Nederlandse velden. "Ik ben benieuwd hoeveel rek er nog in zit", aldus de programmamaker. "Ik heb bij Barcelona zijn eerste interview ooit gedaan. Dus ik volg hem al iets langer. Ik heb er een persoonlijk gevoel bij. Toen ik hem zag spelen, was ik echt aangenaam verrast. Ik dacht dat hij nog even nodig zou hebben. Als we nog veel van hem kunnen verwachten, kan er iets heel geks gebeuren."