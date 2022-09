‘Pech voor Kuijt: assistent-trainer stapt al na drie maanden over naar Cocu’

Woensdag, 28 september 2022 om 22:35 • Wessel Antes • Laatste update: 22:55

Vitesse en ADO Den Haag zijn in gesprek over de diensten van Chris van der Weerden, zo meldt De Gelderlander. Momenteel is Van der Weerden nog assistent van Dirk Kuijt bij ADO, maar de Arnhemmers hopen hem snel aan te stellen als assistent van Phillip Cocu. In het verleden vervulde hij die taak al bij PSV, Fenerbahçe en Derby County.

Dat Van der Weerden zelf openstaat voor de stap naar Vitesse, is enigszins opvallend te noemen aangezien hij in juli zijn handtekening zette hij onder een contract in Den Haag. De Gelderlander schrijft dat de transfer ‘spoedig gestalte moet krijgen’. Zodra ADO een nieuw assistent heeft aangesteld en er een akkoord is, voegt Van der Weerden zich bij Cocu’s technische staf in Arnhem.

Van der Weerden speelde tijdens zijn carrière een seizoen voor Vitesse (1994/95), maar de Nijmegenaar werd opgeleid en debuteerde bij aartsrivaal NEC. Cocu heeft bij Vitesse al twee nieuwe collega's gekregen uit de staf van Thomas Letsch: Marink Reedijk is nog altijd assistent-trainer in Arnhem, terwijl Edwin Zoetebier verantwoordelijk is voor het trainen van de keepers.

Na het bliksemvertrek van Letsch naar VfL Bochum stelde Vitesse afgelopen maandag Cocu aan als hoofdtrainer. De honderdvoudig international van Oranje tekende een contract voor twee seizoenen. Of Van der Weerden ook voor die termijn moet gaan tekenen, is nog niet duidelijk. Bij ADO is hij momenteel de tweede assistent achter John Metgod.