Nieuwe blessure Barcelona; ziekenboeg steeds voller richting cruciale weken

Woensdag, 28 september 2022 om 14:15 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:20

Héctor Bellerín is de volgende speler van Barcelona die in de lappenmand is beland met een blessure. Nadat afgelopen week al meerdere Barça-spelers geblesseerd waren geraakt tijdens hun interlands, betekent het dat de problemen zich opstapelen voor trainer Xavi. Barcelona staat voor een aantal belangrijke weken, met onder meer een dubbele ontmoeting met Internazionale in de Champions League en el Clásico tegen Real Madrid op 16 oktober.

Bellerín liep een kuitblessure op en de verwachting is dat hij drie á vier weken niet in actie zal kunnen komen voor de Catalanen. Tijdens de afgelopen interlandperiode zag Barcelona nog eens vijf spelers geblesseerd raken: Frenkie de Jong en Memphis Depay vielen allebei uit tijdens het duel tussen Polen en Nederland (0-2), Jules Koundé en Ousmane Dembélé liepen een blessure op bij de Franse ploeg en Ronald Araújo moest geblesseerd het veld verlaten in de interland tussen Iran en Uruguay (1-0).

LATEST NEWS | Tests carried out this morning have confirmed that Héctor Bellerín has a left soleus injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/8bIJ2PomKl — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 28, 2022

De blessure van Araújo lijkt op het eerste oog het ernstigst. Hij onderging deze week een operatie aan zijn rechterdijbeen, nadat een pees in zijn spieren was afgescheurd. Volgens Spaanse media is de centrale verdediger wekenlang uitgeschakeld en is het zelfs de vraag of hij op tijd fit is voor het WK in Qatar. Uruguay begint dat toernooi op 24 november met een wedstrijd tegen Zuid-Korea. Vier dagen later wacht met Portugal de zwaarste tegenstander uit de Poule.

Barcelona staat momenteel op de tweede plek in LaLiga, twee punten onder het nog ongeslagen Real Madrid. Over enkele weken treffen beide ploegen elkaar in el Clásico. In de Champions League staat Barcelona op de tweede plek in Poule C, met evenveel punten als nummer drie Internazionale. In de twee onderlinge ontmoetingen met de Italianen (op 4 oktober in Milaan en 12 oktober in Barcelona) kan de vijfvoudig Champions League-winnaar een belangrijke slag slaan in de strijd om een plek in de knock-outfase.