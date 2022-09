‘De droomrechtsback voor Oranje en Louis van Gaal speelt bij Feyenoord’

Maandag, 26 september 2022 om 20:16 • Guy Habets • Laatste update: 20:37

Denzel Dumfries lijkt op het komende WK een zekerheidje als rechtsback van het Nederlands elftal, maar dat had heel anders kunnen lopen. Volgens Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, was het de bedoeling dat Quinten Timber op die positie zou gaan spelen. Dat meldt de journalist tijdens Voetbalpraat op ESPN.

Tijdens de uitzending komt het ideale elftal van het Nederlands elftal ter sprake en wordt Dumfries tot zekerheidje voor het aankomende WK gebombardeerd. Driessen weet echter dat bondscoach Louis van Gaal het liever heel anders had gezien. "Hun droomrechtsback speelt bij Feyenoord", laat de journalist van De Telegraaf optekenen. "Dat was Quinten Timber, die als rechtsback naar Ajax had gekund en die wilden ze bij Oranje ook graag meenemen als rechtsback."

Dat leidt tot verbazing aan de tafel en Driessen erkent dat hij het zelf ook een vreemde oplossing zou vinden. De broer van Ajacied Jurriën Timber speelde vorig jaar bij FC Utrecht, en ook dit seizoen in Rotterdam-Zuid, als middenvelder. "Hij heeft nog nooit als rechtsback gespeeld, of tenminste, ik heb hem daar nog nooit zien spelen, maar ze zagen hem wel als de beste optie. Ik denk nu dat Jurriën Timber het eerste alternatief is achter Dumfries."

De afgelopen interlandperiode zat Devyne Rensch ook bij de selectie, maar die kreeg geen speeltijd. Kenneth Perez begreep dat. "Ik vond het al bijzonder dat hij erbij zat. Het is natuurlijk wel de speler die Van Gaal zelf verzonnen heeft om erbij te halen, want toen Rensch nog op de bank zat bij Ajax, kwam hij er ook al bij. Die zal Van Gaal dus heel lang de kans blijven geven om erbij te blijven. Ik vind het heel opvallend dat hij een Jeremie Frimpong niet even bekijkt om te weten hoe dat valt in zo'n groep. Nu is die kans voorbij."