Polen overtuigt in Wales en wint dankzij prachtige assist van Lewandowski

Zondag, 25 september 2022 om 22:40 • Jonathan van Haaster

Polen heeft zich zondagavond verzekerd van lijfsbehoud in Groep A van de Nations League. Een treffer van Karol Swiderski na rust op aangeven van Robert Lewandowski leidde tot het verschil: 0-1. Door het resultaat degradeert Wales naar Groep B van het toernooi, terwijl Polen zich ook bij de volgende editie mag melden in de hoogste groepsklasse.

Wales wist van tevoren dat het moest winnen om degradatie te ontlopen en dus koos trainer Rob Page weinig verrassend voor Gareth Bale in de spits. De aanvaller van LAFC stond naast Brennan Johnson geposteerd. Neco Williams en Daniel James moesten vanaf de flanken voor de aanvoer naar voren zorgen. Bij Polen stond superster Lewandowski in de punt van de aanval. Ook onder meer Piotr Zielinski, Nicola Zalewski en Wojciech Szczesny stonden in de basis van het team van trainer Czeslaw Michniewicz. Feyenoorder Sebastian Szymanski betrad het veld tien minuten voor tijd als vervanger van Szymon Zurkowski.

De eerste grote kans van de wedstrijd kwam op naam van Lewandowski. Uit een vrije trap van Zielinski kreeg de spits van Barcelona de bal niet helemaal lekker op het hoofd, waardoor Wayne Hennessey simpel kon vangen. Aan de andere kant rende de ontsnapte Daniel James op Szczesny af. De vleugelspeler schoot hard in met links, maar zag de doelman van Juventus redden. Ruim vijf minuten voor het rustsignaal kwam Wales bijna op achterstand. Hennessey kon een pass niet goed controleren, waarna de bal over de lijn dreigde te rollen. De doelman kon zijn voet nog nét op tijd achter de bal zetten. Aan de andere kant werd een poging van Brennan Johnson aangeraakt door James. De kansloze Szczesny zag tot zijn opluchting dat de bal langs de voor hem goede kant van de paal rolde. Het bleek de laatste grote kans van de eerste helft te zijn.

Wow, wow, wow ??

Wayne Hennesey gaat bijna in de fout, maar is nog net 'lucky' genoeg ??#ZiggoSport #NationsLeague #WALPOL pic.twitter.com/2pQUEkep4d — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 25, 2022

Een kwartier na rust kwam het beter voetballende Polen verdiend op voorsprong. Een scherpe pass kwam terecht bij Lewandowski, die met een subtiele voetbeweging Swiderski vond. De linksbuiten wist doeltreffend raak te schieten: 0-1. Wales moest in de aanval en was via Johnson dicht bij de gelijkmaker. Zijn schot richting de verre hoek werd echter nog net door Szczesny uit de hoek getikt. Johnson probeerde het even later opnieuw, maar de spits schoot dit keer hoog over. Een kwartier voor tijd vond een als voorzet bedoelde poging van James bijna de verre hoek. De enigszins verraste Szczesny trok zijn uitstekende vorm uit de eerste helft door en tikte de bal uit de verre hoek. Wales probeerde het nog wel, maar het ontbrak de ploeg in de slotfase aan de nodige precisie. Bale trof in blessuretijd met een kopbal nog de lat.