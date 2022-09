Verloren basisplaats bij PSV geen reden tot paniek: ‘Ik geef mezelf nu een 8’

Zondag, 25 september 2022 om 20:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:11

Johan Bakayoko is zeer tevreden over het begin van zijn eerste seizoen bij de A-selectie van PSV. De negentienjarige rechtsbuiten wist zijn basisplaats uit de eerste duels niet vast te houden, maar maakt zich absoluut geen zorgen. "Voor dit seizoensbegin geef ik mezelf een goeie 7,5 à 8 op 10", aldus Bakayoko in gesprek met Sporza.

Ruud van Nistelrooij deed na de zware blessure van Noni Madueke vroeg in het seizoen een beroep op Bakayoko, die zijn basisdebuut beleefde in de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (3-5 winst). De Belgische vleugelspits verscheen ook daarna met grote regelmaat aan de aftrap, maar moest zijn plek na na de dramatische wedstrijd van PSV bij FC Twente (2-1 verlies) voorlopig afstaan. In de drie duels daarna kreeg Bakayoko nog slechts zeventien speelminuten. Na acht officiële optredens (zes keer in de basis) staat hij op twee goals.

Cody Gakpo en Johan Bakayoko

"We zijn met PSV heel goed aan het seizoen begonnen", vindt Bakayoko. "We staan aan de leiding en ik heb veel speelminuten gekregen. Ik ben dus tevreden." Op de rechterflank heeft Bakayoko concurrentie van Ismael Saibari, die de laatste drie duels de voorkeur kreeg. "We hebben een héél grote selectie en iedereen wil spelen, maar ik voel wel dat de club mij ook belangrijk vindt."

Bakayoko was vorig seizoen de absolute uitblinker bij Jong PSV, voor wie hij zeventien goals en twaalf assists produceerde. De stap naar het eerste elftal bevalt de jongeling goed. "De groep heeft een goeie mix van ervaren en jongere spelers. Daarom is het makkelijker voor nieuwkomers om zich te integreren. Van toppers als Cody Gakpo, Ibrahim Sangaré en Joey Veerman pik ik elke dag dingen op. Daar kan ik alleen maar beter van worden."