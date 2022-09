‘Ik praat veel met Zlatan, mijn doel is ook om tot mijn veertigste door te gaan’

Zondag, 25 september 2022 om 09:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:52

Thiago Silva is voorlopig niet van plan om zijn schoenen aan de wilgen te hangen. De 38-jarige verdediger van Chelsea heeft op de clubsite de wens uitgesproken om minimaal tot zijn veertigste levensjaar actief te zijn als voetballer. De Braziliaan heeft daarover geregeld contact met Zlatan Ibrahimovic, de man die hij met Chelsea gaat ontmoeten in de groepsfase van de Champions League.

Silva bevindt zich op dit moment met de nationale ploeg in Frankrijk, waar afgelopen vrijdag met 3-0 werd gewonnen van het Ghana van Mohammed Kudus. Dinsdagavond staat een krachtmeting met Tunesië op het programma. Silva laat geen kans onbenut om aan zijn fysieke gesteldheid te werken. "Het is heel belangrijk voor mij dat ik op deze leeftijd op dit niveau kan spelen, maar het is niet gemakkelijk, vooral niet in de Premier League", aldus de mandekker. "Als ik klaar ben met trainen, kom ik thuis en denk na over hoe ik mezelf kan herstellen voor de volgende dag."

De aanvoerder van de nationale ploeg hoopt er bij zijn vierde mondiale eindtoernooi met de wereldbeker vandoor te gaan. In 2010 en 2018 strandde Brazilië in de kwartfinale, terwijl in 2014 de derde plaats aan Nederland moest worden gelaten in de troostfinale. "De intensiteit ligt van de eerste tot de laatste minuut hoog, dus je moet altijd paraat staan. Ik mag dan 38 zijn, maar ik denk dat ik dit team zoveel mogelijk kan helpen", aldus Silva. "Je moet mentaal sterk zijn. Als je dingen buiten het voetbal doet, word je moe. Dat is mijn mening. Spelers zijn nu veel professioneler dan voorheen."

Het record van Essam El- Hadary, die in Rusland als 45-jarige actief was op het WK namens Egypte, zal Silva vermoedelijk niet gaan verbreken. Desondanks is de verdediger nog niet van plan om te stoppen. "Ik praat vaak met Zlatan. De laatste tijd vaker omdat we in de Champions League tegen AC Milan spelen. Mijn doel is ook om tot mijn veertigste te spelen, maar ik weet niet of het op dit niveau en deze competitie zal zijn. Het hangt van dit seizoen af. We zullen zien wat er op het WK gaat gebeuren. Het hangt ook af van een eventuele contractverlenging. Maar mijn doel is om tot mijn veertigste te spelen."