Ziyech schittert bij terugkeer en geeft zege Marokko extra glans

Zaterdag, 24 september 2022 om 07:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:00

Hakim Ziyech heeft zijn rentree bij de nationale ploeg van Marokko opgeluisterd met een overwinning. Vrijdagavond was de ploeg van de nieuwe bondscoach Hoalid Regragui in een vriendschappelijke wedstrijd met 2-0 te sterk voor Chili. Ziyech begon in de basis en werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. Noussair Mazraoui speelde de volledige wedstrijd.

Het waren voor Ziyech zijn eerste minuten namens de nationale ploeg sinds 468 dagen. De aanvaller annex middenvelder van Chelsea leefde lange tijd in onmin met Vahid Halilhodzic, maar keerde terug bij de aanstelling van Regragui en liet zich met flitsende acties meteen zien bij zijn rentree. Naast Ziyech waren er ook basisplaatsen voor onder meer Mazraoui, Sofyan Amrabat en Achraf Hakimi. Voormalig AZ'er Zakaria Aboukhlal begon op de bank. Chili trad aan met Alexis Sánchez en Arturo Vidal.

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam na tien minuten van de thuisploeg, toen Achraf Dari de mogelijkheid kreeg om in te koppen na een voorzet vanaf de linkerkant van het veld. De verdediger probeerde de bal te sturen richting de lange hoek, maar zag zijn inzet voorlangs gaan. Aan de andere kant raakte Ben Brereton de binnenkant van de paal toen hij alleen op doelman Bono af ging. Gescoord zou er pas worden in de tweede helft.

Nadat eerst een treffer van Hakimi werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel, was Sofiane Boufal na ruim een uur spelen wel trefzeker. De middenvelder mocht aanleggen vanaf elf meter na een ongelukkige handsbal van Diaz. Boufal wist zich wel raad met het buitenkansje en schoot feilloos raak in de linkerhoek. Een kwartier voor tijd werd de score verdubbeld door Abdelhamid Sabiri. De middenvelder van Sampdoria schoot raak van ruim twintig meter.