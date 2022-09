Engelse bond FA rondt onderzoek na vijf maanden af en klaagt Ronaldo aan

Vrijdag, 23 september 2022 om 17:31 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:36

Cristiano Ronaldo is door de tuchtcommissie van de Engelse voetbalbond FA aangeklaagd voor ‘ongepast en/of gewelddadig gedrag’. De 37-jarige Portugees sloeg na de verloren wedstrijd op bezoek bij Everton (1-0) van vorig seizoen de telefoon uit de handen van een veertienjarige supporter. De politie gaf de sterspeler van Manchester United ruim een maand geleden al een officiële waarschuwing, maar de tuchtcommissie van de FA gaat dus nog een stap verder.

Ronaldo liep na de nederlaag op Goodison Park zichtbaar geïrriteerd richting de kleedkamers, toen hij een telefoon uit de handen sloeg van een supporter. De beelden gingen al snel viraal op social media, waarna de aanvaller via Instagram zijn excuses aanbood. "We moeten altijd respectvol en geduldig zijn en het voorbeeld geven voor alle jongeren die van deze mooie sport houden. Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn uitbarsting en, indien mogelijk, zou ik deze supporter graag willen uitnodigen om een wedstrijd op Old Trafford te komen bekijken, als teken van fair play en sportiviteit."

OFFICIAL: Man United are investigating an incident involving Cristiano Ronaldo in which it appears that he smacks a fan's phone onto the floor. ?? - @evertonhubpic.twitter.com/VJhvakHbzb — Footy Accumulators (@FootyAccums) April 9, 2022

Dat verzoek werd echter afgewezen door de moeder van de jonge supporter. “Het lijkt alsof we hem iets verschuldigd zijn, maar sorry, dat zijn we niet. Het is nu aan de politie.” De Engelse politie rondde het onderzoek in augustus al af. "We kunnen bevestigen dat een 37-jarige man vrijwillig aanwezig was op het bureau en is verhoord in verband met een beschuldiging van mishandeling en het veroorzaken van materiële schade. De beschuldiging heeft betrekking op een incident na de voetbalwedstrijd Everton – Manchester United op zaterdag 9 april op Goodison Park. De zaak is afgerond."

Ronaldo ontliep door de officiële politiewaarschuwing een rechtsvervolging. De FA neemt de zaak hoger op en klaagt de Portugees dus aan. De aanvaller kan nu een schorsing of boete krijgen. Het is voor Erik ten Hag en Manchester United niet te hopen dat Ronaldo wordt geschorst, daar the Red Devils de eerste wedstrijd na de interlandperiode op 2 oktober spelen op bezoek bij stadsgenoot en aartsrivaal Manchester City.