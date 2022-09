UEFA zet boycot door en sluit Rusland ook uit van EK 2024

Dinsdag, 20 september 2022 om 17:10 • Tom Rofekamp

Ook op het EK 2024 is geen plaats voor Rusland. De Russische bond (RFS) heeft maandag op de officiële kanalen bekendgemaakt dat de UEFA het land heeft uitgesloten van de kwalificatie voor de Europese eindronde. Russische teams en clubs zijn momenteel vanwege de oorlog met Oekraïne 'tot nader order' geschorst door de UEFA, waardoor de voormalig Sovjet-Unie deelname aan het komende WK al werd verboden. De RFS gaat mogelijk nog in beroep tegen het vonnis.

Eind februari bevestigden de FIFA en UEFA in een gezamenlijk statement dat alle nationale elftallen en clubs uit Rusland voor onbepaalde tijd geschorst zouden worden. Daardoor ging Polen, dat Rusland in de halve finale van de WK-play-offs had geloot, automatisch door naar de finale. De RFS reageerde woedend op het besluit van de FIFA en sprak van 'een discriminerende beslissing'. "Het schaadt vooral de atleten, hun trainers en medewerkers medewerkers en bovenal miljoenen Russische en buitenlandse fans. Internationale sportorganisaties zouden hen juist moeten beschermen", luidde de toelichting van de Russische bond.

Ondanks beroep van de RFS bleef de boycot onverminderd stand houden, met ook de uitsluiting voor het EK van 2024 tot gevolg. De loting voor de kwalificatie vindt plaats op 9 oktober in Frankfurt en Rusland zal daarbij niet in de koker gaan. Voordat de RFS in beroep gaat, wacht de bond eerst nog het volledig onderbouwde vonnis van het Internationaal Sporttribunaal (CAS) af, zo valt te lezen in het statement op de website van de Russische bond.

Het meest recente WK voetbal werd nog afgewerkt in Rusland. Bij het zomerse toernooi kwam Frankrijk uiteindelijk als winnaar uit de bus. Rusland is ondanks de oorlogssituatie nog wel 'gewoon' van plan zich kandidaat te stellen als organisator van het EK 2028 dan wel 2032. Voorzitter van de RFS Alexander Dyukov gaf eind maart te kennen al een intentieverklaring af te hebben gegeven aan de UEFA, waarmee de Russische bond tot 12 april 2023 heeft om de daadwerkelijke kandidaatstelling voor te bereiden.