Rode kaart na 9 seconden (!) gaat in Frankrijk de geschiedenisboeken in

Zondag, 18 september 2022 om 17:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:22

OGC Nice heeft zondag verloren van Angers en met name Jean-Clair Todibo zal daar nog van wakker liggen. De verdediger kreeg al na negen seconden rood, nadat Angers direct na de aftrap in de aanval ging. Todibo heeft daarmee nu het record in handen voor snelste rode kaart in de geschiedenis van de Ligue 1. Een doelpunt van Nabil Bentaleb besliste uiteindelijk het duel: 0-1. Door de nederlaag staat Nice teleurstellend dertiende, terwijl Angers in punten gelijk is gekomen met de ploeg van trainer Lucien Favre.

Angers begon furieus aan de wedstrijd en zette direct een snelle aanval in. Nice, met Pablo Rosario de hele wedstrijd op de bank, leek daar niet op voorbereid te zijn, waarna Todibo zijn ontsnapte tegenstander onderuithaalde. Scheidsrechter Bastien Dechepy was onverbiddelijk en toonde de rode kaart aan de 22-jarige Fransman. Daarmee kreeg de ex-verdediger van Barcelona dus een negatief record op zijn naam. Het is de tweede keer dat Todibo dit seizoen rood kreeg. Eerder werd hij op bezoek bij Clermont Foot (1-0 nederlaag) ook al vroegtijdig naar de kleedkamer verwezen.

Na de rode kaart had de thuisploeg het logischerwijs lastig, al bleven echt grote kansen lange tijd uit. Toch slaagde Nice er niet in om met een gelijkspel te gaan rusten. Bentaleb vond wat ruimte in het zestienmetergebied en haalde vervolgens fraai uit naar de rechterbovenhoek: 0-1. Een kwartier na rust leek het tij te keren voor Nice. Eerste was Andy Delort met een kopbal dicht bij de gelijkmaker. Twee minuten daarna moest ook Angers met tien man verder, nadat Sofiane Boufal zijn tweede gele kaart kreeg. Nice kreeg in het vervolg echter nog maar een grote kans via Delort; de spits kopte via doelman Yahia Fofana op de lat.