Overval heeft nog flinke impact op Tadic: ‘Mijn kinderen weten er niets van’

Zaterdag, 17 september 2022 • Tom Rofekamp

Het waren geen makkelijke maanden voor Dusan Tadic. De 33-jarige aanvaller van Ajax was eind juli slachtoffer van een gewelddadige overval, die een grote impact had op zijn gezinsleven. Zo weten zijn kinderen niet dat het voorval überhaupt heeft plaatsgevonden en is zijn vrouw Dragana lang bang geweest. In een openhartig interview met De Telegraaf vertelt Tadic in detail wat er die nacht gebeurd is en wat het voor hem veranderd heeft. "Mijn familie staat voorop."

Half augustus onthulde De Telegraaf dat Tadic was overvallen in de buurt van zijn woning in Amsterdam-Zuid.Daarbij zou de Serviër lichtgewond zijn geraakt. Tadic bevestigt de geruchten dat dat de reden is waarom hij tape om zijn knokkels had tijdens de verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (3-5). "Ik was met een vriend uit eten geweest bij een Italiaans restaurant", blikt Tadic terug. "Onder mijn auto bleek een tracker geplaatst, waardoor ik kon worden gevolgd. Bij thuiskomst probeerden twee mannen me aan te vallen, waarna ik in een volle sprint van vierhonderd meter ben weggerend. Hoewel ik een maatpak, waar ik uit scheurde, en nette schoenen aan had, was ik sneller. Maar toen zij de scooter pakten, haalden ze me toch in. Daarna hadden we een gevechtje."

Dat hij het gevecht aanging, noemt Tadic onder meer product van zijn Servische opvoeding. "Achteraf komt pas het besef dat het ook heel anders had kunnen aflopen. Maar op het moment zelf zit je vol met adrenaline en ga je het gevecht aan. Al hadden ze drie vuurwapens gehad, ik zou mijn trots nooit opgeven. Ik ben in Servië geboren en als kind heb ik veel gevochten. Ik voelde me goed en sterk. Maar daarna denk je: oef, wat was dit?"

De beroving verdween dan ook niet zomaar uit Tadic' gedachten. De Ajacied zegt inmiddels zelf weer van de schrik bekomen te zijn, maar ziet de impact nog altijd terug in zijn gezinsleven. "Mijn kinderen weten er niets van. Natuurlijk heb ik dat bij ze weggehouden. Maar mijn vrouw Dragana was bang, ook de dagen daarna. Nu gaat het weer goed met haar." Het heeft Tadic' kijk op Amsterdam wel veranderd. "Het gebeurt te vaak en niet alleen bij voetballers. Als mensen zich onveilig blijven voelen, zullen ze Amsterdam verlaten. Ja, ik ook, want het welzijn van mijn familie staat voorop."