Unibet: een odd van 4.75 voor eerste nederlaag van Ajax in de Eredivisie!

Zondag, 18 september 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

Ajax ging dinsdag onderuit tegen Liverpool (2-1) in de groepsfase van de Champions League. AZ daarentegen wist op eigen veld met 4-1 te winnen van FC Vaduz in de Conference League. Zondag komen beide ploegen elkaar tegen in het AFAS Stadion. Lukt het Ajax om voor de zevende keer op rij te winnen in de Eredivisie? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de ontmoeting in Alkmaar.

AZ is net als Ajax nog ongeslagen in competitieverband: vier overwinningen en twee keer een gelijkspel. Naast deze twee clubs lukte het tot dusver alleen Feyenoord om de eerste zes speelronden door te komen zonder nederlaag. Het levert AZ een fraaie vierde plaats op in de Eredivisie, met een achterstand van vier punten op koploper Ajax. Bij winst zondag op eigen veld nadert het elftal van trainer Pascal Jansen de lijstaanvoerder uit Amsterdam tot op een punt.

Ajax won dit seizoen al met 6-1, 5-0 en 4-0 in de Eredivisie. De kans dat het sterk begonnen AZ met dergelijke cijfers wordt verslagen zondag lijkt echter klein. De Alkmaarders verloren in dit nog prille seizoen nog geen enkele thuiswedstrijd in de competitie en in Europees verband. Ajax hield afgelopen seizoen een punt over aan het bezoek aan het AFAS Stadion, met Edson Álvarez die enkele minuten voor tijd een punt redde voor zijn ploeg. De Amsterdamse club veroverde drie dagen later de landstitel.

Aan de kant van AZ is Jens Odgaard de topschutter in de Eredivisie met drie doelpunten. De Deense aanvaller scoorde vorige week tegen FC Twente (1-1), wat hem donderdag tegen Vaduz als rechtsbuiten niet lukte. Bij Ajax lijkt trainer Alfred Schreuder wederom te kiezen voor Mohammed Kudus als diepste spits. Hij tekende dinsdag met een prachtig doelpunt voor de gelijkmaker tegen Liverpool, al was dat niet voldoende om een nederlaag (2-1) op Anfield af te wenden. Het duel in Alkmaar begint zondag om 16.45 uur.

