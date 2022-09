Ronaldo maakt eindelijk eerste seizoenstreffer op zorgeloze avond Ten Hag

Donderdag, 15 september 2022 om 20:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:39

Manchester United heeft donderdagavond een comfortabele overwinning geboekt in de Europa League. Op bezoek bij Sheriff Tiraspol was het team van manager Erik ten Hag met 0-2 te sterk. Cristiano Ronaldo maakte zijn eerste doelpunt onder de Nederlandse keuzeheer, terwijl het ook zijn eerste treffer ooit in de Europa League was. Jadon Sancho verzorgde na ruim een kwartier spelen de openingsgoal. In Groep E bezetten the Red Devils de tweede plek achter Real Sociedad.

Onder meer Donny van de Beek, Marcus Rashford, Aaron Wan-Bissaka, Martin Dúbravka en Anthony Martial hebben de reis niet gemaakt naar Moldavië. Door afwezigheid van Rashford en Martial werd de spitspositie ingevuld door Cristiano Ronaldo. Lisandro Martínez vormde het hart van de defensie met Raphaël Varane, waardoor Victor Lindelöf en Harry Maguire opnieuw op de bank plaatsnamen. Tyrell Malacia kreeg aan de linkerkant de voorkeur boven Luke Shaw; voormalig Ajacied Antony stond op de rechtsbuitenpositie geposteerd.

Jadon Sancho schiet @ManUtd knap op voorsprong ?? pic.twitter.com/DC1JZXWgQX — ESPN NL (@ESPNnl) September 15, 2022

Sheriff begon het felst aan de wedstrijd en ging zeker de eerste tien minuten meermaals op zoek naar een opening, maar United bewaarde de rust en controleerde het duel. De eerste serieuze mogelijkheid voor de bezoekers leverde in de zeventiende speelminuut direct een treffer op. Christian Eriksen legde de bal op de rand van het zestienmetergebied klaar voor Sancho, die zijn linker zocht en doelman Maksym Koval vervolgens verschalkte met een geplaatst schot in de rechterhoek: 0-1. Zonder grandioos te spelen hield United nadien de touwtjes in handen.

?? @Cristiano benut de strafschop koeltjes voor @ManUtd en maakt zijn eerste doelpunt van het seizoen! ?? pic.twitter.com/lx7LwxHwCu — ESPN NL (@ESPNnl) September 15, 2022

De volgende, goede mogelijkheid was voor Ronaldo. Antony bediende de Portugees met een fraai lobje, maar laatstgenoemde kon de bal vervolgens niet genoeg drukken: over. Ruim zeven minuten voor het rustsignaal kreeg Ronaldo zijn eerste doelpunt van het seizoen alsnog te pakken. Patrick Kpozo haalde Diogo Dalot onderuit in het strafschopgebied, waarna arbiter Pawel Raczkowski resoluut naar de stip wees. Ronaldo stuurde Koval de hoek in en schoot door het midden raak: 0-2.

In het tweede bedrijf kon de ploeg van Ten Hag uitspelen zonder onnodig veel krachten te spelen. Enkele minuten na rust kwam United via Bruno Fernandes nog wel in de gelegenheid om de score verder uit te bouwen, maar Koval had een fraaie redding in huis. In het restant van de wedstrijd deelden de Engelsen nog diverse speldenprikjes uit; het scorebord kwam echter niet meer in beweging.