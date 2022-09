UniBoost: een odd van 50.00 voor een thuiszege van Feyenoord op Sturm Graz!

Dinsdag, 13 september 2022 om 11:00

Voor Feyenoord staat er donderdagavond een belangrijke Europa League-wedstrijd op het programma. De Rotterdammers ontvangen in De Kuip het Oostenrijkse Sturm Graz, dat vorige week nog zegevierde tegen FC Midtjylland. Win vijftig keer je inzet bij een overwinning van Feyenoord! De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het tweede groepsduel van de manschappen van trainer Arne Slot.

Feyenoord kende vorige week een matige start in de Europa League. De Rotterdammers keken op bezoek bij Lazio al binnen een half uur tegen een 3-0 achterstand aan, waarna de ploeg van trainer Arne Slot de schade na rust nog enigszins wist te beperken: 2-4. De Romeinse kater werd afgelopen zondagavond echter weggespoeld met een comfortabele zege op Sparta Rotterdam. Via treffers van Orkun Kökçü, Javairô Dilrosun en Santiago Giménez werd het 3-0. Daarmee nam Feyenoord de tweede plek in de Eredivisie weer in handen.

In tegenstelling tot Feyenoord, kende Sturm Graz wel een voortvarende start van de Europa League-campagne. Vorige week werd er in eigen huis met 1-0 gewonnen van FC Midtjylland. Ex-Spartaan Emanuel Emegha bezorgde de ploeg van trainer Christian Ilzer de volle buit door al vroeg in de wedstrijd bij de eerste paal een lage voorzet van Amadou Dante binnen te glijden. Bijna de helft van het elftal liep echter tegen een gele prent aan, waarbij Stefan Hierländer met een rode kaart mocht inrukken. Hij zou wel eens een groot gemis kunnen zijn, want Sturm won slechts zes van zijn laatste achttien duels zonder de middenvelder.

Slot heeft momenteel bij Feyenoord te maken met een luxeprobleem. Giménez maakte zondag in de derby tegen Sparta alweer zijn derde doelpunt in vier dagen tijd. Tijdens de midweekse ontmoeting met Lazio was de Mexicaan ook tweemaal trefzeker. Desalniettemin koos Slot er tegen de stadgenoot voor om Danilo te laten starten. De Braziliaanse aanvaller was dit seizoen al goed voor vijf goals in zeven duels over alle competities en verdient volgens zijn trainer ook de nodige krediet.

