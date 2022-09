Arne Slot: ‘Er zat wat druk op, maar hij heeft uitstekend gespeeld’

Maandag, 12 september 2022

Arne Slot is te spreken over hoe Santiago Giménez en Orkun Kökçü hun akkefietje van afgelopen donderdag hebben opgelost. Het duo raakte tijdens het verloren duel van Feyenoordmet Lazio in de Europa League (4-2) in de clinch over een strafschop en Kökçü stak zijn frustratie daarover na afloop niet onder stoelen of banken. Volgens Slot hebben beiden goede 'herstelwerkzaamheden' verricht, ook richting de groep. De twee deden zondag tegen Sparta Rotterdam (3-0 winst) bovendien van zich spreken op het veld, zo oordeelde de trainer.

Bij een 4-0 achterstand tegen Lazio versierde Giménez een strafschop. De Mexicaan ging vervolgens zelf achter de bal staan en schoot feilloos raak. Giménez was alleen niet de eerste penaltynemer van Feyenoord, zei Kökçü na afloop. "Onze spits koos ervoor om zijn eigen keuze te maken", vertelde de zichtbaar gefrustreerde aanvoerder van de Rotterdammers na afloop tegen ESPN. 'Ik was er een beetje kwaad om. We weten dat hij hem kan scoren, dat is het probleem ook niet. Maar het ging mij meer om de regels en het respect naar elkaar."

Zaterdag plaatste Feyenoord een selfie van Giménez en Kökçü op de eigen sociale mediakanalen, waarmee de onheil uit de lucht leek. Slot werd na afloop van het duel gevraagd naar het kiekje. "Ik vind dat beiden het goed hebben opgelost", oordeelde de oefenmeester, die direct inging op de nasleep van de ruzie. "We hebben het gelijk na de wedstrijd besproken met zijn drieën, toen heb ik heel nadrukkelijk mijn mening gegeven. Later heb ik dat zowel met Santi a ls met Orkun ook nog gedaan. Ik vond dat er voor beiden leermomenten waren, en het is ook heel goed te zien hoe ze dat richting de groep hebben opgelost. Zo'n fotootje is voor deze moderne tijd natuurlijk hartstikke leuk, maar ik vind het veel belangrijker hoe dat intern bij ons besproken en opgelost is."

Slot vond bovendien dat het duo zijn voeten liet spreken zondag. "Ik heb beiden vandaag een hele goede reactie zien geven. Orkun voelde misschien ook enige druk over dat hij vandaag wat moest laten zien, misschien mede door dat akkefietje. Ik vond hem vandaag weer uitstekend spelen. Tweebenig, en hij schiet een bal weer heerlijk met links binnen (de openingstreffer, red.). Knap dat hij, gezien de gemankeerde voorbereiding heeft gehad, nu bijna drie wedstrijden volledig gespeeld heeft."