Bas Dost slaat toe in minuut 84 en bezorgt FC Utrecht eerste thuiszege

Zondag, 11 september 2022 om 14:08 • Rian Rosendaal

FC Utrecht heeft voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd in de Eredivisie winnend afgesloten. Het elftal van trainer Henk Fraser leek zondag genoegen te moeten nemen met slechts een punt tegen Vitesse. Bas Dost kroonde zich in de slotfase echter tot matchwinner: 1-0. Er was na zijn doelpunt en na afloop van de wedstrijd sprake van opluchting en grote blijdschap bij de supporters in De Galgenwaard.

Vitesse, dat voor de honderdste keer onder leiding stond van trainer Thomas Letsch, was na ruim een kwartier spelen dicht bij de openingstreffer in Utrecht. Bartosz Bialek kon echter niet binnentikken na goed voorbereidend werk van Maximilian Wittek. Mark van de Maarel voorkwam het doelpunt met een uiterste ingreep. In het restant van de eerste helft hielden beide clubs elkaar in bedwang. Vitesse speelde goed georganiseerd en gaf Utrecht niet de gelegenheid om veel kansen af te dwingen op eigen veld. Net voor rust maakte Kjell Scherpen een kopbal van Moussa Sylla onschadelijk en pakte Vasilis Barkas een schot van Wittek.

Utrecht probeerde in de beginfase van de tweede helft het initiatief te nemen, met een inzet van Dost die vijf minuten na rust werd gepareerd door Scherpen. Enzo Cornelisse haalde kort daarna een bal van de lijn namens Vitesse. Aan de andere kant zag Melle Meulensteen een geweldige rush en een hard schot niet beloond worden met een treffer. Zowel Utrecht als Vitesse bleef loeren op het winnende doelpunt in de slotfase, terwijl er ondertussen verschillende wissels werden toegepast door beide trainers. Het was uiteindelijk Dost die het verschil wist te maken voor de thuisspelende ploeg.

Een voorzet vanaf rechts leverde Jens Toornstra geen kans op in de 84ste minuut, maar daarmee was de aanval van Utrecht nog niet afgeslagen. In de kluts kwam de bal terecht bij Dost, die vanuit de draai trefzeker was met een knal in de verre hoek: 1-0. De boomlange spits was zichtbaar gelukkig met zijn vijfde doelpunt in de Eredivisie. Vitesse vocht daarna voor de gelijkmaker. Ryan Flamingo was nog dichtbij met een kopbal en bij een hoekschop kort voor tijd ging Scherpen mee naar voren. Utrecht hield desondanks stand en kan de eerste thuiszege van het seizoen 2022/23 bijschrijven.