Nederlanders bij Bologna krijgen mogelijk grote naam als opvolger Mihajlovic

Dinsdag, 6 september 2022 om 19:16 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:30

Sinisa Mihajlovic is ontslagen als trainer van Bologna, zo meldt de club via de officiële kanalen. De Serviër stond sinds januari 2019 aan het roer bij de club waar Jerdy Schouten, Denso Kasius en Joshua Zirkzee onder contract staan. I Rossoblù kent een matige seizoenstart, waardoor Mihajlovic is ontslagen en daarmee de eerste trainer in de Serie A dit seizoen is die het veld moet ruimen. Journalist Gianluca Di Marzio meldt dat Claudio Ranieri op pole position staat om Mihajlovic op te volgen.

Bologna zou zijn uitgekomen bij Ranieri, omdat hij een schat aan ervaring met zich meebrengt. De Romeinse trainer, die altijd zal worden herinnerd om de sensationele Premier League-winst met Leicester City in 2016, heeft vanwege zijn ervaring een streepje voor op de andere kandidaten Thiago Motta, Paulo Sousa en Leonardo Semplici. Er is al contact geweest tussen Bologna en Ranieri en er moet naar verluidt alleen nog een akkoord worden bereikt over de financiële voorwaarden van de oefenmeester.

Bologna is het seizoen met drie gelijke spelen en twee nederlagen teleurstellend begonnen. Toch valt het ontslag van Mihajlovic de club zwaar, zegt voorzitter Joey Saputo. "Het was de moeilijkste beslissing die ik heb genomen sinds ik voorzitter van Bologna ben. De afgelopen jaren hebben we samen met Sinisa mooie en pijnlijke momenten beleefd die een relatie hebben gevormd die niet alleen professioneel, maar vooral ook menselijk is. Mihajlovic heeft de ziekte met moed en vastberadenheid onder ogen gezien sinds de dag dat hij zijn gezondheidstoestand openbaar wilde maken in een ontroerende persconferentie."

In juli 2019 maakte Mihajlovic bekend een acute vorm van leukemie te hebben. In maart 2022 kondigde hij aan een nieuwe ronde behandelingen te starten. Toch zat Mihajlovic dit seizoen 'gewoon' op de bank bij Bologna. De oefenmeester ging na het beëindigen van zijn spelerscarrière in 2006 bij Internazionale gelijk aan de slag als assistent-trainer van de Milanezen. Nadien stond hij op eigen benen bij Bologna, Catania, Fiorentina, Servië, Sampdoria, AC Milan, Torino, Sporting Portugal en wederom Bologna.