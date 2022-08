Steven Berghuis ziet patroon: ‘Jongetjes van twaalf, dertien jaar oud...’

Zondag, 28 augustus 2022 om 15:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:50

Steven Berghuis was zondagmiddag belangrijk met een goal en een assist tijdens de 0-2 zege van Ajax op bezoek bij FC Utrecht. De rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder is content met de overwinning van de Amsterdammers en zijn eigen geleverde bijdrage, maar daartegenover is hij niet te spreken over de oerwoudgeluiden die Brian Brobbey na de 0-2 ten deel vielen.

De beladen wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax werd zondagmiddag ontsierd door wangedrag van de thuissupporters. Een deel van het publiek maakte oerwoudgeluiden na het tweede doelpunt, terwijl enkele Ajacieden bierdouches ontvingen en scheidsrechter Danny Makkelie het spel in de tweede helft even stillegde toen een vuurwerkbom ontplofte in de buurt van Ajax-doelman Remko Pasveer.

??? Brian Brobbey reageert koeltjes op de oerwoudgeluiden aan zijn adres: "Ik trek me er helemaal niets van aan"#utraja pic.twitter.com/mqDAj6Il7Y — ESPN NL (@ESPNnl) August 28, 2022

Berghuis kan de incidenten maar moeilijk begrijpen. “Een normaal denkend mens vindt zulk gedrag niet normaal”, zegt hij voor de camera van ESPN. “Ik merk het overal, zulke dingen gebeuren niet alleen hier bij FC Utrecht. Mensen doen heel raar af en toe. Niet iedereen natuurlijk, maar je merkt het als je de bus uitloopt en als je op internet kijkt. Dingen die je naar je hoofd krijgt… Het zijn zelfs ook jongetjes van twaalf, dertien jaar die hele aparte dingen naar je roepen. Het is een kleine groep, maar ik zie overal wel raar gedrag bij mensen.”

Ondanks de incidenten is Berghuis wel tevreden met het resultaat dat Ajax op bezoek bij FC Utrecht wist te boeken. “Of de wedstrijd volgens plan is verlopen? Het was vrij zakelijk. De tweede helft kan het niveau van onze kant wel omhoog. We moeten blijven voetballen, blijven investeren in loopacties. Het spel lag ook vaak stil, gedoe met publiek. Dan komt er ook niet echt schwung in zo’n wedstrijd. Dat zag je wel echt de tweede helft.”

Berghuis lijkt door het aanstaande vertrek van Antony naar Manchester United voorlopig weer te kunnen rekenen op een basisplaats, daar hij enkele weken terug tegen FC Groningen thuis nog vanaf de bank moest beginnen. “We hebben een grote selectie met goede spelers, dus ik moet aan de bak. Ik ben blij dat ik vandaag wat heb kunnen toevoegen.”