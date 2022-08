Brobbey reageert opvallend laconiek op apengeluiden door fans van Utrecht

Zondag, 28 augustus 2022 om 15:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:12

Brian Brobbey reageert tamelijk laconiek op de racistische uitingen van een deel van het publiek van FC Utrecht. De twintigjarige spits van Ajax hoorde op het veld niet dat sommige supporters apengeluiden maakte toen hij zijn doelpunt vierde (0-2 uitslag). "Maar na de wedstrijd keek ik op mijn telefoon. Mijn broer zei tegen me dat ze apengeluiden maakten...", aldus Brobbey tegenover ESPN.

Uiteraard vraagt Cristian Willaert om een reactie daarop. "Tja. Het doet me niet zoveel, hoor", zegt Brobbey. "Het is geen probleem, toch? Misschien krijgen ze wel een boete. Mij boeit het niet zoveel. Het is een belediging, maar ik trek me er helemaal niks van aan. Nogmaals: het boeit me niet." Brobbey krijgt de vraag of hij van het veld zou stappen als hij de geluiden zou horen. "Ik begrijp wel dat sommigen dat doen. Het is niet leuk om te horen. Maar we stonden met 0-2 voor, dus ja... Nogmaals: het boeit me niet."

Brian Brobbey kopt knap raak voor Ajax! ?? Steven Berghuis pakt zijn kans bij afwezigheid van Antony met een goal en een assist ??#utraja pic.twitter.com/54QzxGcdop — ESPN NL (@ESPNnl) August 28, 2022

"Ze mogen lekker praten. Uiteindelijk hebben wij gewonnen", besluit Brobbey het onderwerp. De aanvaller wordt gevraagd wat hij van de wedstrijd zelf vond. "Het was heel lastig, vooral de tweede helft was het meer strijd. Ik ben blij dat we hebben gewonnen, dat is het belangrijkst." Het viel op dat Ajax nauwelijks een kans heeft weggeven. "Ze hebben met Daishawn Redan een snelle speler op de zijkanten, en met Bas Dost een hele goede kopper", zegt Brobbey. "We moesten dat blokken, en dat hebben we goed gedaan."

Zelf was Brobbey verantwoordelijk voor de 0-2, door vlak voor rust op aangeven van Steven Berghuis binnen te koppen. "Kan ik het even terugzien?", vraagt Brobbey, die daarop de beelden te zien krijgt. "Ik sta goed tussen twee verdedigers in. Berghuis geeft een hele goede bal en ik knik hem goed binnen. Mooie goal. Normaal kan ik niet zo goed koppen..."