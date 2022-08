Overstap ‘belangrijkste target’ van FC Utrecht definitief afgeketst

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 13:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 13:58

Mees Hoedemakers maakt deze zomer niet de overstap van SC Cambuur naar FC Utrecht. Voetbal International meldt zaterdag dat de club uit de Domstad de stekker uit de onderhandelingen heeft getrokken. Beide clubs waren de afgelopen dagen in gesprek over een overgang van de 24-jarige middenvelder, maar dat heeft nu dus definitief niks opgeleverd.

Afgelopen maandag berichtte De Telegraaf dat Utrecht Hoedemakers als ‘het belangrijkste target’ ziet, omdat het middenveld op dit moment te ‘onevenwichtig’ is. Uit de daaropvolgende onderhandelingen bleek dat Utrecht de vraagprijs van Cambuur te hoog vond. Ook het initiatief van de Leeuwarders om Othmane Boussaid in de deal te betrekken werd afgewezen door Utrecht, waarop de Domstedelingen de onderhandelingen besloten te beëindigen.

De gesprekken tussen beide clubs verliepen de hele week al moeizaam. Cambuur gaf aan Hoedemakers niet kwijt te willen. “Ons standpunt is dat we hem (Hoedemakers, red.) niet willen verkopen”, zei Foeke Booy, technisch directeur van Cambuur, tegenover Voetbal International. “Mees is voor ons een te belangrijke speler om in deze fase van de markt kwijt te raken. De kansen dat wij ons handhaven zijn met Mees een stukje groter dan zonder hem.”

Hoedemakers was teleurgesteld in de houding van zijn club, waarop zijn zaakwaarnemer, Fulco van Kooperen, een mail aan het bestuur van Cambuur stuurde. Daarin deed hij de Friese club het uitdrukkelijke verzoek om alsnog met Utrecht in gesprek te gaan. Volgens hem had Cambuur die morele verplichting richting Hoedemakers, omdat de Zaandammer vorig jaar nog zijn aflopende contract bij Cambuur verlengde zodat de club wat aan hem kon verdienen. Vrijdag meldde Omrop Fryslân vervolgens dat de club van trainer Henk de Jong alsnog openstond voor transferonderhandelingen, maar die zijn dus op niets uitgelopen. De kans wordt daarmee groter dat Hoedemakers Cambuur komende zomer transfervrij verlaat, al staat hij nog wel op de radar bij FC Twente in het geval van een vertrek van Ramiz Zerrouki.