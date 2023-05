Smaakmaker Cambuur gaat er als een haas vandoor en blijft in Eredivisie

Zondag, 7 mei 2023 om 13:28 • Tom Rofekamp

Mees Hoedemakers gaat niet mee met SC Cambuur naar de Keuken Kampioen Divisie. De 25-jarige middenvelder stapt na dit seizoen zo goed als zeker over naar NEC, meldt Voetbal International. Hoedemakers is transfervrij vanaf juli en moet het naderende vertrek van Jordy Bruijn en Andri Baldursson in Nijmegen opvangen. Hij is met zijn drie doelpunten gedeeld clubtopscorer van Cambuur.

Voor Cambuur en Hoedemakers viel zaterdag definitief het doek in de Eredivisie. Met nog drie speelronden te gaan kan nummer zestien FC Emmen niet meer ingehaald worden door de hekkensluiter. Zo daalt Cambuur rechtstreeks af naar de Keuken Kampioen Divisie, twee jaar na de laatste promotie. Toen stond Hoedemakers net een jaar onder contract in het Cambuurstadion.

Drie jaar later is het tijd voor een stap hogerop. Hoedemakers moet de eerste aanwinst worden in wat een drukke transferzomer voor NEC belooft te worden. Bruijn loopt uit zijn contract, terwijl huurling Baldursson terugkeert naar Bologna. Daarmee blijven alleen Lasse Schöne, Dirk Proper en Oussama Tannane als 'echte' opties op het middenveld over. Talenten Kas de Wit, Mathias De Wolf en Nils Rossen kwamen alle drie nog geen minuut in actie voor de Nijmegenaren.

Cambuur staat mede door de degradatie voor een heuse leegloop. Naast Hoedemakers lopen ook Robbin Ruiter, Calvin Mac-Intosch, Maxim Gullit, Sai van Wermeskerken, Doke Schmidt, Jamie Jacobs, Ben Rienstra, Robin Maulun, Mitchel Paulissen, Navarone Foor, David Sambissa en Björn Johnsen uit hun contract in Leeuwarden. João Vírginia, Felix Mambimbi, Remco Balk en Mimoun Mahi zijn gehuurd en keren in principe terug bij hun club. Trainer Sjors Ultee heeft al gezegd mee te zullen gaan met Cambuur naar de Keuken Kampioen Divisie.