‘Tegen Ajax loten zou leuk zijn, maar natuurlijk hoop ik dat we ze ontlopen’

Donderdag, 25 augustus 2022 om 16:25 • Guy Habets • Laatste update: 16:27

Mohamed Daramy hoopt dat hij met zijn FC Kopenhagen niet tegenover Ajax komt te staan in de groepsfase van de Champions League. De vleugelaanvaller, die door de Amsterdammers verhuurd is aan zijn oude club, plaatste zich woensdagavond voor de poulefase door met Kopenhagen overeind te blijven in Trabzon en een 0-0 gelijkspel uit het vuur te slepen.

Dat was na de 2-1 thuiszege van vorige week in het eigen Parken genoeg om door te gaan. Het zorgde voor dolle vreugde aan Deense zijde en ook bij Daramy, die na de wedstrijd voor de camera werd gehaald. "Het is onbeschrijflijk, dit gelukkige gevoel is fantastisch", zo klonk het op de Deense tv. "Het is zo belangrijk voor ons en voor de supporters. De Turkse fans gooiden met bier en aanstekers naar ons, maar we wisten dat het ging gebeuren. Het hoort erbij en wij hielden ons afzijdig. Het deed ons niets."

Kopenhagen zit donderdagavond tijdens de loting in pot 4, terwijl Ajax in pot 1 zit. Daramy zou dus zijn broodheer kunnen treffen. "Ik weet natuurlijk dat ze een goede ploeg hebben, maar we hebben ook al een keer van ze gewonnen", wijst de aanvaller op de 2-1 zege in de achtste finale van de Europa League in 2017. Uiteindelijk ging Ajax wel door. "Het zou leuk zijn om tegen ze te spelen. Het kunnen mooie wedstrijden worden en een kans om de jongens weer eens te zien, maar natuurlijk hoop ik dat we ze ontlopen."

Daramy speelde in het afgelopen seizoen zestien officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax, waarin hij tot drie doelpunten en drie assists kwam. Daarnaast kwam de Deen met Sierra Leoonse roots negenmaal uit voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Voor de selectie van John Heitinga was hij slechts één keer trefzeker. Daramy beschikt in de Johan Cruijff ArenA nog over een contract tot medio 2026.