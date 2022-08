Ron Jans krijgt lachers op zijn hand tijdens persconferentie: ‘Wat een gelul’

Woensdag, 24 augustus 2022 om 17:18 • Guy Habets

Ron Jans heeft een wiskundige berekening losgelaten op de winstkansen voor FC Twente in de return van de play-offs van de Conference League tegen Fiorentina. Volgens de oefenmeester van de Tukkers heeft zijn ploeg 42 procent kans om door te gaan en de groepsfase van het derde Europese toernooi te bereiken, zo zegt hij op een persconferentie.

Op die persconferentie blikte Jans vooruit op het treffen met de Italianen. Vorige week werd het 2-1 voor Fiorentina en dus werd de oefenmeester gevraagd hoe veel kans Twente nog heeft op het bereiken van de poulefase. "Ik heb geprobeerd die gedachten om te zetten in wiskunde", zo stelt Jans. "Als je kijkt dat de eerste uitslag 2-1 is, is Fiorentina hier dus bij een gelijkspel en een overwinning door. Dat is twee op de drie."

Twente moet van verder komen om het tweeluik winnend af te sluiten, weet de trainer. "Ook bij een kleine nederlaag voor Fiorentina is het nog verlengen en kunnen ze nog door, dus schat ik hun winstkansen in op 73 procent. Dan heb ik er echter nog geen rekening mee gehouden dat wij thuis spelen, dus dan haal ik er toch vijftien procent af. Dan kom ik uit op 58 procent kans voor Fiorentina en 42 procent kans voor ons.. Wat een gelul, toch?"

Zeker is in ieder geval wel dat het beter moet dan in de eerste helft in het Stadio Artemio Franchi vorige week. Toen liet Twente zich overrompelen door Fiorentina, maar volgens Jans zullen die 'kleuters' donderdagavond anders op het veld staan. Julio Pleguezuelo is er in ieder geval niet bij, want hij is geblesseerd. Zijn plekje centraal achterin wordt waarschijnlijk ingenomen door Mees Hilgers.