Ambitieuze Piqué heeft buitensporig bedrag over voor talent van United

Woensdag, 24 augustus 2022 om 12:43 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:47

Manchester United-talent Hannibal Mejbri kan zijn loopbaan voortzetten bij FC Andorra. De club uit het dwergstaatje komt uit in LaLiga2 – voorheen de Segunda División – en timmert hard aan de weg. De club is eigendom van de Kosmos Holding Group van Barcelona-verdediger Gerard Piqué. Volgens L’Équipe wil FC Andorra het talent één seizoen huren met een verplichte optie tot koop van liefst 25 miljoen euro als de ploeg promoveert naar LaLiga.

De opmars van de Andorrese club in het Spaanse voetbal gaan gepaard met torenhoge ambities. In december 2018 werd FC Andorra gekocht door de Kosmos Holding Group van Gerard Piqué, waar onder anderen ook Hiroshi Mikitani, oprichter en CEO van Rakuten, bij betrokken is. In juli 2019 betaalde de club bijna een half miljoen euro om de licentie van CF Reus Deportiu over te nemen en hen te vervangen in de Segunda División B. Dit nadat Reus was gedegradeerd naar de Tercera División vanwege het niet betalen van zijn spelers.

Vorig seizoen werd FC Andorra kampioen en dat resulteerde in promotie naar de Segunda División, nu bekend als LaLiga2. Voor het eerst in de geschiedenis van de club, die in 1942 werd opgericht, mochten zij zich op de op één na hoogste divisie melden. Piqué vertrok zelf op jonge leeftijd van Barcelona naar Manchester United, maar speelde daar slechts 23 wedstrijden voordat de Catalanen hem weer terugkochten. Of de interesse in Mejbri te maken heeft met de banden die Piqué nog heeft met United, is niet bekend.

De Tunesisch international werd op zestienjarige leeftijd bij AS Monaco weggeplukt en kostte the Red Devils toen liefst tien miljoen euro. Hij moest het tot op heden doen met slechts drie invalbeurten, maar maakte dit seizoen een goede voorbereiding door. Toch mag hij tijdelijk vertrekken. Volgens L’Équipe zijn ook West Bromwich Albion en Birmingham City geïnteresseerd om Mejbri te huren, maar is FC Andorra het meest serieus. United zou echter meer zien in een tijdelijke periode dichter bij huis, in de Championship.