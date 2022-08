AZ verscheurt contract na uiterst moeizame relatie en jaar zonder wedstrijd

Maandag, 22 augustus 2022 om 18:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:01

AZ en Timo Letschert gaan niet langer met elkaar door. Maandag maken de Alkmaarders bekend dat het contract van de verdediger 'in onderling overleg' is ontbonden. Letschert had geen perspectief op speeltijd en speelde zijn laatste officiële wedstrijd bijna een jaar geleden. Eind vorig jaar maakte Pascal Jansen al bekend dat hij geen heil zag in een gezamenlijke toekomst. Het is nog niet bekend waar de mandekker zijn loopbaan vervolgt.

De laatste keer dat Letschert minuten maakte in het shirt van AZ was op 23 september vorig jaar op bezoek bij FC Twente. De verdediger ging echter hopeloos in de fout bij een tegentreffer en werd daarop na 22 minuten naar de kant gehaald door Jansen. Letschert besloot vervolgens op eigen houtje terug te reizen naar Alkmaar zonder de technische staf daarover in te lichten. Het kwam de verdediger op een disciplinaire schorsing te staan. Nu blijkt dus dat het duel in Enschede zijn laatste is geweest in het shirt van de Alkmaarders.

"In overleg is besloten dat het beter is dat Timo elders een toekomst zoekt", vertelde Jansen eind vorig jaar al tijdens de persconferentie in aanloop naar het Europese duel met Jablonec. "Hij zit in een fase van zijn carrière waarin hij wil spelen." Het is nog niet bekend waar de toekomst van Letschert ligt. De verdediger, die onder bondscoach Danny Blind twee keer op de bank zat bij het Nederlands elftal, lag nog vast tot volgend jaar zomer. Eerder speelde hij in Nederland voor FC Groningen, Roda JC en FC Utrecht. Bij de club uit de Domstad was hij het meest succesvol.

Letschert kwam in de zomer van 2020 transfervrij over van Hamburger SV en moest bij AZ de concurrentiestrijd aangaan met Sam Beukema, Bruno Martins Indi en Pantelis Hatzidiakos. In totaal kwam hij tot 29 officiële wedstrijden, waarin hij één keer een assist afleverde. Naast Letschert staat ook Hatzidiakos op het punt om AZ te verlaten. De Griek staat volgens het Algemeen Dagblad in de belangstelling van het Italiaanse Bologna. Met Riechedly Bazoer werd deze zomer al een defensieve versterking in huis gehaald, al zou hij ook als controlerende middenvelder kunnen fungeren.