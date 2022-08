De Telegraaf komt met harde beschuldigingen jegens Fabrizio Romano

Fabrizio Romano moet het ontgelden in de nieuwste editie van de podcast Kick-off van De Telegraaf. Marcel van der Kraan beschuldigt de transfermarktexpert glashard van plagiaat. De chef-sport van De Telegraaf gelooft dat de Italiaan nieuws over Ajax kopieert van zijn collega Mike Verweij. "Fabrizio Romano, dat is dan een soort transfergoeroe, maar dat is de nummer één van de knip-en-plaksites natuurlijk", zegt Van der Kraan denigrerend.

Romano werkte zich de afgelopen jaren in razend tempo op tot de internationaal meest aansprekende transfermarktexpert, maar maakt daarmee geen vrienden bij concurrerende media, zoals De Telegraaf. "Op een dag als vandaag (vrijdag, red.) zie je dat al: twee minuten na Mike komt Fabrizio Romano al met 'zeer exclusief nieuws' over Antony, die niet deel heeft genomen aan de training bij Ajax", aldus Van der Kraan. "Dan denkt heel Europa: wow, die zit er bovenop. Maar hij jat gewoon al het nieuws van elke journalist uit elk land. Hij jat ook het nieuws van Mike Verweij."

"Maar het geeft niet, het mag", voegt Van der Kraan toe. "Alleen dit soort mannen doen alsof zij overal de contacten en het netwerk hebben, maar: knippen en plakken." Romano en Verweij vechten al maanden om de primeurs rond Ajax, en schuwen daarbij soms ook de onderlinge confrontatie op Twitter niet. De Italiaan had vrijdagmiddag het eerst het nieuws dat 'een nieuw bod van Manchester United op Antony is afgewezen'. Verweij voegde daar een half uur later aan toe dat het ging om een bedrag van 80 miljoen euro, én dat Antony 'een training oversloeg'. Romano bracht datzelfde nieuws weer ongeveer dertig minuten later. Verweij was dus inderdaad eerder met dat specifieke nieuws over Antony, zoals Van der Kraan al schetste.

Ter verdediging van Romano dient vermeld te worden dat Verweij zeker niet altijd eerder is met een primeur over Ajax. Zo kondigde de Italiaan op 26 juni al vóór zijn Nederlandse concullega aan dat de Amsterdammers zeer dicht bij de komst van Owen Wijndal waren. Op 20 juli was het vervolgens ook Romano die voor het eerst kwam met het nieuws over een aanstaand nieuw contract voor Jurriën Timber. Die berichtgeving werd op 18 augustus overigens ook bevestigd door de entourage van de verdediger.

David Ornstein van sportwebsite The Athletic, die bijna dagelijks met primeurs over Manchester United en andere Engelse grootmachten komt, kan Van der Kraan wél bekoren. "Natuurlijk komt de nummer één uit de Premier League", aldus de chef-sport van De Telegraaf. "Dat is hét krantenland van de wereld, waar iedereen naar kijkt, waar al het geld zit, waar de grootste transfers plaatshebben. Als je dan de volger bent van de club die het meest in de belangstelling staat, Manchester United, dan heb je zelf ook de meeste volgers op je social media."