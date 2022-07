‘Positieve’ ontwikkelingen in onderhandelingen tussen Ajax en Jurriën Timber

Woensdag, 20 juli 2022 om 19:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:01

Jurriën Timber gaat beloond worden voor zijn beslissing om bij Ajax te blijven. De 21-jarige centrumverdediger komt volgens Fabrizio Romano steeds dichter bij een nieuwe verbintenis, met daarin een verbeterd salaris. Timber liet deze zomer de kans lopen om aan de slag te gaan bij Manchester United, dat zelfs een bod op hem uitbracht, schieten. "Het gevoel over een nieuwe deal is bij alle partijen 'positief'", schrijft Romano.

Timber ligt op dit moment tot medio 2024 vast in Amsterdam. Onduidelijk is met hoeveel seizoenen het dienstverband van het jeugdproduct van Ajax verlengd zal worden. Timber koos in juni voor een extra seizoen in de Johan Cruijff ArenA vanwege het naderende WK in Qatar. Louis van Gaal adviseerde de mandekker met klem om bij Ajax te blijven vanwege de grote zekerheid op speelminuten, die Timber nodig heeft om een plek in de definitieve Oranje-selectie te verdienen.

Gerry Hamstra bevestigt tegenover het Algemeen Dagblad de onderhandelingen met Timber. "Ja, we zijn in gesprek met Jurriën Timber en willen hem graag langer houden", aldus de technisch directeur. "Verder is het lastig om daar iets over te zeggen." Ajax is in principe niet van plan om nog belangrijke spelers te laten vertrekken. "Natuurlijk kan je nooit nooit zeggen, dat heb ik inmiddels ook wel geleerd. Maar we hebben het er ook met de spelers over, voeren gesprekken. Ook met spelers die mogelijk een vertrekwens hebben. En dat er aan spelers van Ajax wordt getrokken, dat is logisch. Er staat kapitaal op het veld."

Erik ten Hag had Timber eind mei bovenaan zijn lijstje met gewenste versterkingen bij Manchester United gezet en droeg zijn nieuwe werkgever op om zich officieel te melden in Amsterdam.Ajax liet direct weten dat een vertrek van Timber pas bespreekbaar was voor bedragen vanaf vijftig miljoen euro. De verdediger zelf besloot niet lang daarna om te blijven, waarna de Engelse grootmacht zich terugtrok. Na beraad besloot Ten Hag vervolgens te gaan voor Timbers ploeggenoot Lisandro Martínez, die voor minimaal 57 miljoen euro werd weggekaapt bij Ajax.